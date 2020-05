Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Ferrigno emergenza coronavirus gli italiani hanno mostrato grande senso di responsabilità Siamo al primo passo ma non si deve dimenticare che la strada è ancora lunga la riflessione del premier Giuseppe Conte intervistato da affaritaliani.it Che aggiunge di non ignorare le richieste di Alcune regioni per anticipare l’apertura di qualche attività e assicura che sia il lavoro anche per questo fino al 17 maggio saranno in vigore le regole dell’ultimo dpcm ogni giorno vengono monitorati dati spiega il premier si mostra anche fiducioso su quanto saprà fare l’Europa e ti sta lavorando il piano Export per rilanciare le imprese italiane difendere il made in Italy e quanto sottolinea il ministro di Luigi Di Maio spiegando che dopo il confronto con il mondo industriale adesso si stanno sfilando i dettagli del piano che avrà l’obiettivo di rilanciare l’immagine del paese nel mondo le nostre eccellenze ci permetteranno di ripartirela nostra economia ma lo Stato deve essere pronta a sostenerle aggiungere che mangiano i giorni prima di mettere 2020 i consumi di energia sono diminuiti in Italia del 7% rispetto al 2019 con un picco del meno 15 % per il solo mese di marzo emerge dalle analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell’enea che stima una possibile calo del 20% nel secondo trimestre 2020 e di ben oltre il 10% per i consumi primari che per quelli finali nei primi tre mesi le emissioni di CO2 hanno peraltro segnato una drastica diminuzione meno 10 % circa con la previsione di una meno 15% andiamo negli Stati Uniti in chiusura anche l’esperto di malattia infantile Anthony Fauci come la maggior parte della Comunità scientifica internazionale non crede alla possibilità che il coronavirus provenga da un laboratorio cinese che tutto suggerisce si sia evoluto in natura gli Stati Uniti insegnano intanto 1015 visti nelle ultime 24 ore il dato più basso da un mese nello stato del Michigan una donna usatadal marito e dal figlio di aver ucciso una guardia di sicurezza che aveva rifiutato l’ingresso della figlia in un negozio perché non indossava la mascherina è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

