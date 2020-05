Ultime Notizie Roma del 05-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi della protezione civile si torna a livelli del secondo giorno di Down In quanto a nuovi contagiati Quindi al 10 marzo scorso sono uno ogni 50 tamponi mai così pochi nuovi positivi prosegue il calo dei ricoverati PagineBianche la riduzione delle persone in isolamento domiciliare Purtroppo l’unico momento del numero di morti Ma per il Fidati del secondo giorno di passi due Indicano un contenimento poco più di 1000 nuovi positivi in costante diminuzione La maggior parte circa la metà Cinquecento nella sola Lombardia le altre regioni più colpite incremento di casi è di 152 in Piemonte centro in Emilia Romagna 29 in Veneto 30 in Toscana 73 in Liguria 77 nel Lazio economia la BCE ha 3 mesi diprepari chiavetta sul programma di acquisto titoli di stato e la bundesbank a non potrà partecipare più a programmazione Al chiarimento e Corte Costituzionale tedesca Infatti accolto in parte i ricorsi contro l’acquisto di Bond da parte della Banca Europea avvenuti dal 2015 Secondo i giudici i programmi contrastano le competenze della stessa secondo l’organo principale della giustizia del paese le misure prese da 10 fare un Sono aperti dalle 20 che per questo non potrebbero avere validità in Germania l’eurotower riunisce il direttivo i mercati europei rallentano e lo spread sale Bruxelles replica dipendendo l’indipendenza e la bici è disponibile sul tablet sul sito dell’agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi precompilata dal fisco è 14 maggio fino al 30 settembre si potrà accettare modificare inviare il 730 oppure modificare il modello redditi che invece può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre aumentano le informazioni suonerie spese deducibili e detraibili entrano le spese per dietisti fisioterapisti logopedisti igienisti dentali technoortopedici e tante altre categorie di professionisti sanitari tra le novità la possibilità per l’erede di usare il 730 per presentare la dichiarazione dei redditi Intanto il governo al lavoro al Decreto di maggio che vale uno strumento di bilancio pari a 55 miliardi per chi si appresta a varare entro la settimana destinati a salire ad Oltre 3 miliardi fondi per la sanità una cifra non sarebbe stata ancora definita Ma per il sostegno e il rafforzamento dovrebbero aumentare i 2,5 miliardi originariamente previsti e dovrebbe ancora Braccio di Ferro sul reddito di emergenza e manca la quadra sulle norme per il sostegno alle imprese alle 18 il conte ha incontrato i sindacati in mentre domani mattina sarà la volta del mondo imprenditoriale ultime notizie in chiusura prove di partenza per il cinema esercenti distributori e produttori stanno lavorando per riaprire le sale prima possibile in modo sicuro auspicabilmente nell’estate 2020 ma intanto Lanciano movimenti Village il progetto che punta ad aprire cinema all’aperto nel rispetto dei protocolli dell’emergenza sanitaria ideato dagli esercenti cinema sullasituazione delle imprese del settore il progetto ha il sostegno del mibac e il patrocinio dell’anci è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa