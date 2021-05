Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza covid raccontiamo in due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili poi non c’è il ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini incontro con i sindaci delle isole minori è stata l’occasione per ribadire il rispetto assoluto delle priorità vaccinali categorie fragili over 80 ma la campagna prosegue spedita 15 milioni di Italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino a concludi Gelmini dobbiamo correre tutti la stessa direzione registrate di Londra il ministro degli altri Luigi Di Maio ribadisce gli omologhi che l’Italia sta lavorando per accogliere turisti stranieri in totale sicurezza stiamo riaprendo con l’obiettivo di far ripartire il turismo è l’economia scrive Di Maio Facebook dobbiamo sostenere il settore turistico commercianti ristoratori dobbiamo fare impresa a creare il lavoro siamo pronti lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco concludi ma non abbassiamo la guardia la cronaca ila Scientifica di Trapani hanno effettuato oggi un’ispezione nell’abitazione di via Pirandello a Mazara del Vallo che fu in uso ad Anna Corona l’ex moglie di Pietro Pulizzi papà biologico della piccola Denise Pipitone il sopralluogo disposto dalla Procura di Marsala è venuto per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili alcuni giorni la procura di Marsala Ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone è un altro morto in una fabbrica questa mattina dopo quello della giovane Luana in Toscana il 3 maggio scorso è morto un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un enorme è presa industriale all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio trasportato d’urgenza in ospedale a legna gravi condizioni I medici non hanno potuto fare nulla intanto la Procura di Prato ha aperto un’inchiesta sulla morte di Luana D’Orazio è scritto due persone nel registro degli indagati accertamenti tecnici concentrato sulla valutazione del funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario Tessile in cui è rimasta incastrata la giovane è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa