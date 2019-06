Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Movimento 5 Stelle e lega hanno trovato l’accordo sulla sblocca cantieri sospensione per due anni di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti garantite le soglie in vigore per i subappalti salvaguardati gli obblighi di sicurezza telefonata di Maio Salvini Palazzo Chigi buona premessa Di Maio al Quirinale da una crema che chiede di fare al più presto chiarezza nella maggioranza oggi la valutazione Europea dopo la lettera di Roma sui conti possibili la procedura di infrazione Tria più cresce e più non c’è bisogno di sborrare che si trova oggi il CD a dire no chiamato a esprimersi sulla proposta di fusione con Piazza Riser si tratta su un matrimonio alla pari prevista la pensione dei due consiglieri di instansi delibera condizionato alle grandi linee del progetto i negoziati esclusivi con Fiat Chrysler potrebbero durare diversi mesi se non hanno nessun rap silenzio Messico finché non si ferma il flusso di clandestini verso gli Stati UnitiRita Donald Trump in risposta Liber De malte nato secondo poi il presidente ha l’abitudine di parlare duro e poi fare marcia indietro intanto la camera americana controllato line approvato una legge che protegge dall’espulsione circa 2 milioni di immigrati arrivati in America da adolescenti con genitori clandestini il provvedimento non apro chance di passare al Senato controllato dal Grand Old party la procura federale brasiliano inviato un parere al tribunale supremo di giustizia nel quale dichiara che l’ex presidente Luiz inacio Lula Da Silva in carcere nel aprile del 2018 ha scontato una parte è sufficiente della sua pena per poter accedere al regime di semilibertà Lula condannato per corruzione riciclaggio 8 anni 10 mesi il parere della procura non è vincolante per l’altra cosa che dovrà prendere una decisione è iniziato nella Corte d’Appello dello stato di Victoria il processo d’appello alla fine lo studiano George pell condannato lo scorso dicembre per aver abusato di 2 coristi di 13 anni quando era arcivescovo a Melbourne Alla fine degli anni 90 x 67 anni era presente in tribunale attualmenteultime prigione di Melbourne Cambiamo argomento la sedicenne Carmen Pierri del team di Gigi D’Alessio ha vinto la finale di The Voice of Italy a contendersi il titolo di talento musicale dell’anno anche Diablo Miriam Brenda Carolina Lorenz rispettivamente per i film di Morgan Elettra Lamborghini Gué Pequeno la gara si è svolta attraverso tre marce una delicata i duetti Grazie e brani cover e la terza di inediti dei concorrenti E questa era l’ultima notizia vi auguro una buona inizio di giornata appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa