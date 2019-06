Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Dopo un lungo braccio di ferro lega e Movimento 5 Stelle hanno trovato un accordo sullo sblocca cantieri il provvedimento studiato dalla maggioranza per accelerare sulle realizzazioni delle opere infrastrutturali aveva creato una spaccatura tra i due parti di governo messo in discussione la sopravvivenza stessa delle secretivo tanto che lunedì il premier Giuseppe Conte aveva dato un ultimatum ai due alleati giallo-verdi a creare lo scontro in particolare era l’emendamento voluto dalla Lega Che prevedeva di tenere per due anni il codice degli appalti l’accordo con il Movimento 5 Stelle è arrivato dopo una telefonata chiarificatrice Tra mezz’ora Se vieni Luigi Di Maio per evitare la crisi e la premessa per andare avanti ho detto Conte telefonata che è servita a sbloccare l’impasse sui decreti cresce sblocca cantieri che stanno per scadere e fai ripartire una mediazione difficile dopo la chiamata È venuta la sera ho incontrato Sergio Mattarella al colle garantendogli che l’esecutivo andare avanti d’accordo sullo sbloccoieri ancora oggetto di nature prevede la sospensione per due anni solo di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti erano tutte le soglie in vigore per sbarazzarsi salvaguardati gli obblighi di sicurezza Torniamo a parlare ancora di politica basta ombre serve un auto riforma e questo è il messaggio che arriva un anime dal plenum straordinario del c.s.m. che si è riunito per affrontare la bufera scoppiata dopo l’inchiesta di Perugia sono coinvolti diversi magistrati a partire dal ex presidente dell’associazione nazionale magistrati in Luca Palamara indagato per corruzione un’immagine che si è allargata fino a mettere in luce dinamiche sospette sulle nomine di alcuni magistrati diverse procure in particolare su quella del Procura di errore di Roma di cui parlava parlava in un incontro con i deputati del PD Cosimo Ferri e Luca Dotti cui avrebbero partecipato anche alcuni consiglieri nelle scorse ore membri del Consiglio Superiore di magistratura che si sono auto sospesi sono quattro prima i togati di magistratura indipendente Corrado cartoni Antonio lei può il presidente della commissione direttiva Gianluigi Morlini e il consigliereportiamo ancora pagina a parliamo di economia dopo il rinvio di ieri a seguito di una riunione durata oltre tre ore oggi è il giorno di nuovo cda per chiamata a decidere sulla proposta di fusione fiat-chrysler un matrimonio la Tarsu Qual è prevista l’astensione di 2 consiglieri di Nissan andiamo all’estero non ha potuto viene la ragazza olandese di 17 anni ha chiesto e ottenuto l’eutanasia Dopo anni di sofferenze psichiche causate da una violenza sessuale subita da bambina La giovane morta domenica scorsa nella sua casa ad artem con l’assistenza medica è fornita da una clinica specializzata la ragazza riferiscono i media olandesi Aveva dichiarato di non sopportare più di vivere a causa della sua depressione a seguito della violenza subita soffriva anche di stress post-traumatico e di anoressia chiudiamo sto parlando di economia in particolare di spread apertura in lieve rialzo tra Btp e Bund è che alle prime battute segna 275 punti A fronte dei 2due delle chiusure di ieri il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,52% ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa