Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ultimatum del premier Giuseppe Conte e due vicepremier Matteo Salvini ha Luigi Di Maio se non avrò risposte chiare ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi rimetterò al Colle il mandato personalmente al Resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento ma non posso compiere questa scelta da solo le due forze politiche devono essere consapevoli del compito ancora un’apertura in russo per Piazza Affari indice MIB avviato le contrattazioni in calo dello 0,49% a 19777 punti non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il governo ha pagato per fare i ministri e presidenti sono pagati per fare gli ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini RTL sottolineando chelo sblocca cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia Academy of Motion Picture Arts ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera segnati quest’anno c’è anche la statuetta per la regista italiana Lina Wertmuller 90 anni è stata la Madonna che arriva dal l’Oscar come miglior regista per il film Pasqualino sette bellezze nella cerimonia del 1977 Sarà perché il bel tempo in Italia Questa non si è fatto desiderare Ma sempre più connazionali il 52% con un più 4% solo scorso anno scelgono l’estero per le vacanze estive al contempo però gli europei continuano ad amare dal paese che figura tra le tre mete favorite Inoltre le ferie degli italiani sono le più brevi che l’Europa circa 11 giorni emerge dalla diciannovesima edizione del barometro vacanze IpsosEurope Assistance in particolare il 71% degli italiani dichiara che andrà in vacanza I vacanzieri austriaci sono in percentuale i più numerosi mentre i meno inclini alla metà di vacanze quest’anno sono spagnoli e Portoghesi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

