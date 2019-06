Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli una ragazza di 17 anni no a possono ben ha chiesto e ottenuto Dopo la lunga battaglia l’eutanasia legale nei Paesi Bassi Dopo anni di sofferenze psichiche seguite ad una violenza subita da bambina La giovane morta domenica in casa con l’assistenza medica fornita da una clinica specializzata apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che alle prime battute se ha 275 punti A fronte dei 272 della chiusura di ieri rendimento del titolo decennale italiano è al 2,52% è salito di almeno 60 il bilancio delle vittime delle sudana l’ho reso Noto un gruppo di medici dell’opposizione secondo quanto riporta la BBC l’unità paramilitare forte di supporto rapido riferisce l’emittente continua ad attaccare i civili nelle strade ditirando la Casa Bianca La camera è controllata da Idem ha approvato una legge che protegge dall’espulsione circa due milioni di Dream League immigrati arrivati negli Stati Uniti da adolescenti al seguito di giorni di clandestini prevedendo una strada per la cittadinanza americana solo sa che repubblicani hanno votato a favore il provvedimento non ha chance di passare il Senato controllato dal Grand Old party Ma io voglio mostrare le loro intenzioni in vista della campagna elettorale del 2020 fuga di gas nella notte nel Ponente genovese i disagi pesanti sfollati ferrovia Aurelia chiusi accaduto a Pegli alcuni operai che stavano lavorando in via Zaccaria nella galleria sotto ferroviaria tra Sestri Ponente Il Bivio Castelluccio hanno perforato una condotta con una trivella Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Ei tecnici di Iren impianto ferroviario è stato chiuso con una parte della statale Aurelia ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa