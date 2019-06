Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale non saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli bisogna sull’adozione del contratto di governo chiedo di accelerare tu le cose taglio delle tasse riforma della scuola e della Giustizia autonomia avevo chiesto un voto per provare a cambiare l’Europa non ho certezze ma meno da battaglia non ha chiesto il voto agli italiani per portare tre ministri e sottosegretari in più non avendo certezze ma il coraggio e idee chiare così leader della Lega vicepremier Matteo Salvini a Radio io tu Radio Rai 1 poi entro 7 giorni portano la soluzione per lasciare aperta quella azienda e per lavorare 450 persone oppure noi togliamo i soldi che hanno preso dallo stato così mi dello sviluppo economico Luigi Di Maio su Whirlpool aggiungendo gli blocco quelli che gli stavano per dare e gli tolgo quelli che gli abbiamo dato con alcuni strumenti che dovevanoservire a creare più lavoro in più occasioni per le imprese altri due consiglieri del sia cm Si autosospendono si tratta del presidente della commissione direttivi Gianluigi Morlini e del consigliere Paolo Crispo lì si tratterebbe di un ulteriore sviluppo della bufera che ha investito il CSM e sull’onda dell’inchiesta di Perugia gli eventi di questi giorni hanno inferto una ferita profonda della magistratura CSM profonda e dolorosa detto il vicepresidente David Ermini aprendo il plenum straordinario del consiglio la possibilità di lasciare il lavoro 7 anni prima con uno scivolo però dell’azienda attraverso un meccanismo chiamato contratto di opzione che prenderebbe il posto degli attuali contratti di solidarietà espansiva e l’ipotesi contenuta in un emendamento dei relatori al Decreto crescita che potrebbe favorire il rinnovamento delle aziende ma non tutte è stata una finale a quattro e con una lunga lista di ospiti quella di The Voice of Italy che ieri sera ho vistostoria di Carmen a contendersi il titolo di talento musicale dell’anno secondo il talent musicale di Rai 2 sul palco della finale in diretta tv Si sono presentati in molti se siamo riusciti a fare un programma fatto di leggerezza aveva detto Simona Ventura prima della finale ma anche di grande musica ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

