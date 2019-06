Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati ad eseguire misure coercitive emesse dal gip del tribunale di Avellino su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di 4 insegnanti di età compresa tra i 46 Ei 66 anni residenti nelle province di Avellino e Salerno sono accusati di ripetuti maltrattamenti nei confronti di Minori e per uno di loro anche il reato di violenza sessuale e reati secondo di accusatori e sarebbero stati compiuti dagli insegnanti ora al centro dell’indagine nei confronti dei loro alunni sabato prossimo 8 giugno ricorrerà il quinto anniversario dell’incontro con il Vaticano dei denti d’Israele e di Palestrina con me e la Patriarca Bartolomeo alle 13 siamo invitati a dedicare un minuto per la Pace di preghiera per i credenti di riflessione la pellePapa Francesco ha lanciato alla fine del udienza generale indicatore anticipatore sull’andamento dell’economia italiana messo a punto dagli stato assegnato a un altro non seriore diminuzione seppure di minore entità rispetto al precedente suggerendo la persistenza di uno scenario di moderazione dei livelli di attività economica lo rende noto l’istituto di statistica sottolineando che nell’ultimo mese si è protratta la situazione di incertezza sul futuro delle relazioni commerciali internazionali in particolare tra Stati Uniti d’America e Cina PPT sul giallo del ritrovamento nel toglierli a Torino di Ramsey al Reich airona ventinovenne delle chiamate con permesso di soggiorno per motivi diplomatici e rilassato dall’Austria l’amico ventottenne anche lui delle Bahamas di cui da giorni non si avevano notizie E per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa trovato morto questa mattina la polizia che ha recuperato il cadavere nel fiume Paola altezza di piazza chiaves Indaga per stabilire come siano morti in quali circostanze sei persone sono state arrestatenell’ambito di un’operazione contro i furti di rame condotta dai carabinieri tra le province di Matera e Taranto gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di rame tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa