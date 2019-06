Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno La Commissione Europea ha dato il primo via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia la regola del debito non è stata rispettata nel 2018 nel 2019 non lo sarà neanche Nel 2020 e quindi è giustificato una procedura per debito eccessivo ha scritto esecutivo nel rapporto sul debito italiano debito che ricorda la commissione del suo documento presa per €38400 ad abitante oltre €1000 a testa per finanziarlo per Bruxelles rallentamenti tra mito spiega solo in parte la più grappa nel rispetto della regola della retromarcia su alcune riforme Pro crescita del passato come quella le pensioni e il deficit proiettato oltre il 3% Nel 2020 rappresentano fattori aggravanti Giudizio Universale è molto Severo secondo il commissario del governo presieduto da Giuseppe Conte ha propriol’economia con le misure adottate nel corso dell’ultimo anno la decisione della commissione di richiamare l’Italia per violazione della regola del debito Va ben al di là della procedura Quando guardiamo all’economia vediamo i danni che stanno facendo le recenti scelte politiche di essere Donald Trump sicura di preferire la via del dialogo la guerra con l’iran è di essere pronto a incontrare il presidente rouhani Va sottolineato un’intervista sulla TV aliran estremamente ostile da dietro il terrorismo in Tanti luoghi diversi Apri messo il presidente americano ha detto che c’è sempre la scienza di un’azione militare ma la voglio io No preferisco parlare precisato L’unica cosa che non vogliamo che loro abbiano armi nucleari concluso Trump l’ultima notizia in chiusura di indicatore anticipatore sull’andamento dell’economia italiana a nizza. dall’istat assegnata a maggio Montefiore diminuizione di minore entità rispetto al mese precedente suggerendo la persistenza di macerato di motivazione di livelli di attività economica rende noto l’Istat è l’ultima nota mensile rallenta ancora L’attività dei servizi in Italia a maggiol’indice calcolato in base al sondaggio è sceso il mese scorso Tuttavia il dato il migliore delle attese degli analisti che avevano previsto una discesa è tutto grazie per averci seguito o legnosa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa