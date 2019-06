Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno è arrivato il primo via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia ha sede la Commissione Europea regola del debito non è stata rispettata nel 2018 nel 2019 non lo sarà Nel 2020 è giustificata scrivere il tuo missario una procedura per debito eccessivo debito che ricorda la commissione nel suo documento offesa per €38400 ad abitante un training euro a testa per finanziarlo per Bruxelles rallentamento economico spiegazione Infatti era mio gatto è nel rispetto della regola e la retromarcia su alcune riforme Pro crescita del passato come quella delle pensioni e giudice di Bruxelles è molto lo hanno preceduto da Giuseppe Conte ha provocato danni all’economia con le misure adottate nel corso dell’ultimo anno la decisione della commissione di richiamare l’Italia per violazione della regola del debito Va ben al di là della procedura quaChiama l’economia italiana vediamo i danni che stanno facendo le recenti scelte politiche le parole del commissario al bilancio fottingher il Presidente del Consiglio italiano c’è la prospettiva di procedura Ma io sono sempre determinato Ti inizia a fare il massimo sforzo per scongiurare una procedura che sicuramente non farà bene al paese le parole di Conte il monitoraggio dei nostri conti in particolare nel 2019 evidenziando delle maggiori entrate tributarie e contributive anche non ha tributaria rispetto alle Stime E questo ci permette di avere l’immagine di reagire meglio la congiuntura economica non favorevole Di Maio è un paese serio che rispetta la parola data andremo in Europa ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità non per distruggere Ma per costruire così oggi sarà comunque soltanto un primo passo dal libro ufficiale spetterà agli Stati europei mirtillo definitivo potrebbe arrivare il 9 luglio dall’eco film il Consiglio dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europea la cronaca i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati ad eseguire misureinizia dal gip del tribunale di Avellino su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di 4 insegnanti scheda compresa tra i 46 Ei 66 anni residenti nelle province di Avellino e Salerno sono ripetuti maltrattamenti nei confronti di Minori e per uno di loro anche del reato di violenza sessuale e se influisce il giallo del ritrovamento nel poi ieri a Torino di un ventinovenne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi etici rilasciato dall’Austria l’amico ventottenne anche lui le Bahamas di cui da giorni non si avevano notizie per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa è stato trovato anche lui morto questa mattina la polizia che ha recuperato il fiume Po Indaga per stabilire come sono morti in quali circostanze è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima hai detto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa