Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno in apertura ancora una volta il report delle esecutivo Unione Europea commissione ha dato il primo via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia regola del debito non è stata rispettata nel 2018 nel 2019 non lo sarà Nel 2020 e quindi è giustificato una procedura per debito eccessivo ha scritto l’esecutivo nel rapporto debito che ricorda la commissione nel tuo documento spesa per €38400 di abitanti è uno tra i €1000 a testa per rifinanziare volo per Bruxelles rallentamento economico spiega solo in parte da impiegare nel rispetto della regola che la retromarcia su alcune riforme Pro crescita del passato con quella delle pensioni e giudice di Bruxelles è molto Severo il governo presieduto da Giuseppe Conte ha provocato danni all’economia con le misure adottate nel corso dell’ultimo anno più ottimista il Presidente del Consiglio italiano c’è la profuna procedura Ma io sono sempre determinato ottimista e fare il massimo sforzo per scongiurare una procedura che sicuramente non farà bene al paese le parole di Conte Di Maio l’Italia è un paese serio che rispetta la parola data andremo in Europa ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità non per distruggere Ma per costruire con i raggi sarà comunque soltanto un primo passo del libro ufficiale spetterà agli Stati europei Il Sigillo definitivo potrebbe arrivare il 9 luglio da Lecco fine del Consiglio dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europea la cronaca i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati ad eseguire misure coercitive emesse dal gip del tribunale di Avellino richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di 4 insegnanti di età compresa tra i 46 Ei 66 anni residenti nelle province di Avellino e Salerno sono accusati di ripetuti maltrattamenti nei confronti di Minori e per uno di loro anche il reato di violenza sessuale e se esce il giallo del ritrovamento nel foglio ieri a Torino che un ventinovenne delle Bahamas con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’ Austriaventottenne anche lui le Bahamas di cui ragioni non si avevano notizie per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa aspettato trovato anche lui morto questa mattina la polizia che ha recuperato il cadavere nel fiume Po Indaga per stabilire come sono morti in quali circostanze l’ultima l’ho dietro in chiusura cadono le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo Kathryn mayorga ritirato volontariamente la denuncia nei confronti del calciatore della Juve del Portogallo prendono auto blu numero del secondo cui la modella depositato lo scorso mese un avviso alla svegas è presso il tribunale stradali del Nevada non si sa se l’atto sia conseguenza di un accordo con CR7 che comunque le accuse te la donna è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa