Ultime Notizie Roma del 05-06-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la regola del non è stata rispettata nel 2018 nel 2019 non lo sarà Nel 2020 e quindi è giustificato una procedura di infrazione per debito eccessivo scrive la commissione Unione Europea nel rapporto sul debito italiano per Bruxelles economico spiega solo in parte l’ampio Gap nel rispetto della regola e la retromarcia su alcune riforme Pro crescita del passato come quella delle pensioni e il deficit proiettato oltre il 3% Nel 2020 rappresentano aggravanti non apriamo la procedura oggi la parola agli stati di italiano deve stendere se non ha spazio serve il vicepresidente della commissione la mia porta resta aperta aggiungere il commissario moscovici farò di tutto per scongiurare la procedura dice il premier Giuseppe Conte da Hanoi in Vietnam per una Piazza Affari lo spread Però sale Cambiamo argomento incontri notturni in albergo per decidere le nomine degli ufficigiudiziari di Roma Perugia Brescia e quanto ricostruisce un’informativa della Guardia di Finanza nell’inchiesta sulle procure in cui è indagato per corruzione Luca Palamara con l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati avrebbero partecipativa bilotti e Perri i consiglieri del c.s.m. spina che si è dimesso cartoni dei prezzi scuole modellini auto sospesi per il Presidente dell’Associazione è grassa è Una defunta nei momenti di crisi della magistratura della storia repubblicana e la pensione non basta che avesse davvero ha partecipato a un tale avviamento diffusione dovrebbe veramente pensare alle dimissioni secondo i giornali che hanno reso Natal informativa Palamara trascinato nelle trattative anche il Presidente della Lazio Lotito e il suo amico che promette e da biglietti per le partite ora il commento di Papa Francesco sulla eutanasia e suicidio assistito che sono una pizza per tutte le parole del pontefice la risposta cui siamo chiamati e non è abbandonare mai chi soffre non arrendersi ma prendersi cura e amare per ridare la speranza Francesco in Un Tweet il giorno dopodella vicenda di Noah la 17enne olandese la quale è stata concessa la Tunisia in Olanda dopo lo stupro subito a 12 anni la depressione da cui non si è risollevata scrive la morte di Noa è una grande sconfitta per tutti un sussulto di responsabilità Marco cappato promotore della campagna eutanasia legale afferma che non c’è prova del Ok dello Stato olandese alla richiesta di eutanasia che invece accertato che la richiesta era stata data la ragazza smesso di bere e mangiare si è lasciata morire le ultime notizie di economia e chiusura Niente fretta il ministro francese sulla fusione fcr No non si farà qualsiasi condizione prendiamo il tempo di fare le cose per bene nessuna precipitazioni avverte nel giorno della nuova riunione del CDA di renoffio posto delle condizioni perché vengono rispettate lo Stato sarà fermo nella difesa degli interessi industriali di Reno e della Francia aggiunge il ministro dell’economia Se tutto grazie per averci seguito Linosa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa