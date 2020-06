Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo dai dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus in Italia forniti dalla Protezione Civile il totale delle persone che hanno contratto il virus di 234013 con un incremento rispetto le precedenti 24 ore di 177 nuovi Cardi il numero totale di attualmente positivi di 38429 con una decrescita di 806 assistiti di annunciare che il nostro obiettivo è stato raggiunto è superato Grazie a tutti i nostri donatori abbiamo raggiunto un totale di 8,8 miliardi di dollari lo annuncia su Twitter Gavi vaccine Alliance al termine del Global Summit 2020 che ha visto la partecipazione anche dell’Italia che ha annunciato tramite il premier Conte l’impegno a stanziare intotale 287 milioni e mezzo di euro da qui al 2030 che torniamo a parlare di scuola il ministro Azzolina obiettivo la riapertura a settembre complesso ma raggiungibile oggi il tavolo alla presenza del premier Conte dei sindacati la ministra parla di risorse per oltre 4 miliardi di euro subito uno stanziamento di altri 330 milioni per l’edilizia plastica leggera una seduta fiume è ancora celebrità musicisti politici di Hollywood parenti amici e cittadini si sono radunati davanti alla bara di Giorgio Floyd nel corso di una commemorazione per l’uomo la cui morte per mano della polizia scatenato proteste globali i leader dei diritti civili hanno ricordato che noi gli americani da tempo chiedono ti togliere loro il ginocchio dal collo la funzione religiosa la prima di una serie di monumenti commemorativi organizzati in tre città per 6 giorni si è svolta in un santuario presso la North Central University mentre un giudice a pochi isolati di distanza fissava la soluzione a 750 anniciascuno dei tre poliziotti di Minneapolis di Scienziati accusati di complicità in omicidio per la morte di Floyd Floyd buttafuori disoccupato di 46 anni è morto il 25 maggio dopo che un ufficiale di GTA bianco Direct ha messo ginocchio sul collo per diversi minuti mentre giaceva ammanettare sul marciapiede ansimando dicendo che non poteva respirare Ciao viene stato accusato di omicidio e lui e gli altri si rischiano di essere condannati a una pena fino a 40 anni di prigione e torniamo a parlare della app immuni una bufera per nulla politici che si tracciano le assi per un immagine innocente che viene accusato di essere stereotipata così l’associazione provitaefamiglia sono immagine promozionale che riguarda appunto la app di nomi che ha fatto discutere riguardo tante scelte ne abbiamo parlato con Maria Rachele luglio di provita e famigliafiera di essere mamma fiera di essere donna sono soddisfatta sono realizzata sono felice Nonostante tutto quello che fa facendo lo Stato nei miei confronti direi contro di me questa polemica veramente stocca tuoi Monet app dovuta al fatto che ci fosse questa mamma con il vecchio e il bambino suona veramente con quella che ha fatto La dura realtà in quelle che sono le esigenze delle donne no perché molti hanno trasformato questa collana che avevo la difesa delle donne invece non è difesa delle donne Io sono mamma e papà finito di esserlo anche lavorato insieme Hai fatto una Fatica immane ma una grande fatica e anche doloroso e consigliare famiglia al lavoro allora chiederei a queste Parlamentari a tutti i parlamentari aspetti quelli che si sono mossi e che hanno scatenato questa diatriba invece di rompere le scatole te una bellissima immagine di una mamma c’è può essere solo tenera non può dar fastidio Non può esseretutto quello che hanno detto Ti preoccuparti che aiutarti a noi mamme a consegnare la vita nostra consigliare è fatto di essere mamme con il fatto di essere lavoratrice part time e dandoti tutte quelle che sono le richieste che arrivano proprio dalla dalla terra terra No dimmi app Non ce ne frega niente italiano ora hanno anche fatto al contrario è il papà Ora che abbraccia il bambino quello che succede a casa mia che mio padre e mio marito per andare a sorpresa ma sono toglie che io sono la mamma sotto il bambino ha bisogno di me o grossi per mettere la propria vita tutto buon proseguimento di ascolto

