Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ed è venerdì 5 giugno ancora lavori di una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio seduta fiume Cioè senza interruzioni alla camera sul decreto scuola in favore la maggioranza è contraria L’opposizione la misura per evitare che il decreto decade ha visto che scade domenica L’opposizione sta facendo per evitare il voto finale il governo ha già incassato la fiducia è la ministra Azzolina annuncia risorse per oltre 4 miliardi di euro oltre all’uso della mascherina ha detto a Torino sono al vaglio l’installazione dei divisori per consentire la ripresa delle lezioni a settembre valanga di emendamenti al Decreto rilancio per la macchina nuova da 55 miliardi le proposte di modifica presentate la camera Sono circa 10000 maggioranza divisa del MoVimento 5 Stelle ma non tutte Leo condividono l’idea di estendere alle seconde case super bonus Al 110% mentre la composizione cambia in materia di incentivi per l’auto firmata da BP Italia viva e Leo e non da movimento CiHamsik si dice totalmente contrario Leo insiste sul limitare il taglio dell’irap a imprese che abbiano subito perdite nell’emergenza che con l’arrivo di questa crisi PIL tornerà ai livelli del 2000 abbiamo il dovere tutti insieme di uno sforzo Corale per recuperare il ventennio perduto così il premio il ponte che incassa il consenso della cancelliera Merkel bene con te vuole abbattere la burocrazia ha presentato un piano per cambiare il suo paese la BCE Lancia gli acquisti di debito per l’emergenza pandemica Francoforte aumenta di 600 miliardi di euro il Pep portando il totale a 1350 miliardi di euro e lascia invariati i tassi di interesse il tasto principale rimane fermo a 0 il tasso sui depositi resta meno 050 l’orizzonte le parole in cui la BCE condurrà gli acquisti di titoli per emergenza medica sarei preso almeno a fine giugno 2021 dall’attuale scadenza di dicembre 2020 sono 34021 i morti per coronavirus in Brasile che scavalca l’Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Unitii morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1473 un nuovo record Mentre i nuovi contagi sono stati 30925 per un bilancio totale di 600 14941 nella penisola intanto la contraddistingue l’inizio della Fase 3 tra due settimane sarà attiva in tutto il paese confermato il Trend in calo negativo il paziente è entrato come sospetto covid al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Codogno e tre dei quattro autori dello studio pubblicato dalla rivista scientifica lancet che aveva sollevato timori sull’impiego della Idro cloritina nella cura del covid 19 hanno ritirato la loro partecipazione allo studio perché hanno detto non possiamo più garantire la veridicità delle Fonti il quarto autore sapan Desire responsabile dell’azienda che ha fornito i dati non ha invece ritrattato lo studio sosteneva che la stanza non solo non avesse effetti benefici nel contratto il virus Ma potete anche essere dalle note il crollo di un serbatoio di carburante in una centrale termoelettrica vicino Nord Siberia settentrionale ha riversatofiume humber Nadia oltre 20000 tonnellate di diesel provocando quello che secondo gli ambientalisti è il più grave incidente di questo tipo nell’artrite con Greenpeace che valuta la portata degli tasto analoga a quella dell’incidente della petroliera exxon Galletta venuti in Alaska 30 anni fa Putin ha ordinato lo stato di emergenza l’incidente risale al 29 maggio Sport fischio d’inizio il 12 giugno con la prima semifinale di Coppa Italia quello che è del governo lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e mentre si lavora per mettere a punto la migliore Formula per ricominciare in sicurezza il campionato la FIGC Vara un piano Straordinario con un fondo salva calcio per un ammontare complessivo di €1700000 in favore delle categorie inferiori alla serie A e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa