Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 11:10

il numero di case di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,6 milioni mentre il bilancio dei morti e oltre 391 Mila e quanto emerge Dal conteggio aggiornato del università americana John Hopkins i dati pubblicati dall'ateneo indicano ad oggi un bilancio di 3 milioni 600 39092 contagi accertati e sono 34000 a 21 I morti in Brasile il Brasile scavalca così l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna La didattica a distanza si è rivelata un'opportunità nei mesi della degenza covid de Mar settembre si torna a scuola in presenza è in piena sicurezza l'obiettivo del Governo è stato spiegato dal premier Giuseppe Conte aprendo una lunga riunione con tutti i soggettivaltina rientro nelle aule dopo l'estate si valuta Inoltre la possibilità di compartimentale i banchi con divisori anche per garantire maggiore sicurezza spiegato la ministra vedi Lucia Azzolina i bagni al mare si possono fare senza rischi di contagio ma a distanza gli uni dagli altri in spiaggia i bagnanti dovranno portare la mascherina quando il distanziamento è difficile da mantenere per avere accesso agli stabilimenti Sara misurata la temperatura a ospiti e personale raffigurazioni in regola e arrivano dall'istituto superiore di sanità nel rapporto le attività di balneazione e la diffusione del Sars COV 2 che spiega assume carta di legante il rischio correlato alla potenziale contaminazione delle acque da reflui presenti a Monte dell'area di balneazione ho disturbi da imbarcazioni le misure di controllo e monitoraggio ma anche la suscettibilità dei virus alle variabili ambientali vengo trascurabile ilsi celebra oggi la giornata mondiale per l'ambiente dedicata quest'anno alla biodiversità con lo slogan è il momento per la natura la biodiversità Spiega loro che proclama nel 1972 questa giornata con l'istituzione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è la base che sostiene tutta la vita sulla terra è sott'acqua e riguarda ogni aspetto della vita umana fornendo aria-acqua pulizie cibi nutrienti conoscenze scientifiche e fonti di medicina Resistenza naturale alle malattie e mitigazione dei cambiamenti climatici Donald Trump prepara un giro di vite per le società cinesi quotate negli Stati Uniti e concede alle autorità di regolamentazione finanziaria 60 giorni per presentare le loro raccomandazioni su come intervenire mentre la Gina gode dei vantaggi dei mercati americani il governo cinese ha impedito alle aziende cinesi alle aziende con significative attività in Cina di Atenele tutele degli investitori che si applicano a tutte le aziende quotate negli Stati Uniti e ferma Trump la mossa arriva mentre le tensioni fra gli Stati Uniti e la Cina sono già alte fra il coronavirus e la legge sulla sicurezza nazionale che Pechino vuole imporre ad Hong Kong

