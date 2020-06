Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ed è venerdì 5 giugno ancora lavori di una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio seduta fiume Cioè senza interruzioni alla camera sul decreto scuola in favore la maggioranza è contraria L’opposizione la misura per evitare che il decreto decade ha visto che scade domenica L’opposizione sta facendo soluzionismo per evitare il voto finale il governo ha già incassato la fiducia è la ministra Azzolina annuncia risorse per oltre 4 miliardi di euro oltre all’uso della mascherina detto a Torino sono al vaglio l’installazione dei divisori i banchi per consentire la ripresa delle lezioni a settembre sul tema abbiamo sentito il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato Anna io con te durante l’incontro delle proposte chiare e concrete Abbiamo ascoltato cosa hanno chiesto le province cosa hanno chiesto le regioni i comunilocali e sono le richieste che sindacato porta avanti nel senso di rispettare le indicazioni del comitato tecnico scientifico e quindi evitare sovraffollamento dentro le classi classi karmanitalia superano ormai medio numero di 30 alunni classi che dovrebbero essere tutte Almeno ma almeno 20 alunni Maria alta prendevo criterio per riferire in Italia Dovrebbe essere quello dei metri quadri perché il distanziamento sociale dovrebbe diventare la prima arma di frontiera contro questa diffusione del virus contro magari scenari in cui potrebbero fare presentare un inizio dell’anno scolastico in una maniera ibrida devo ancora il virus magari non è scomparso definitivamente Ori Come fare in forma Magari meno aggressiva E allora evidente che tutto questo significa come hanno chiesto tutti più risorse Noi abbiamo individuato queste risorse in 10 12672 miliardi 2 ricoveri Found e abbiamo consigliato al premier Conte di intervenire in Europa affinché con tutti gli altri paesi europei si decida i soldi spesi per l’istruzione per la sicurezza per garantire la sicurezza nel distruzione non siano siano fondi che non debbano essere più restituiti perché sono pronti che riguardano la salute delle generazioni del domani e sono fondi che tra l’altro così investiti porteranno A un maggiore livello di apprendimento da parte e quindi un riflesso positivo per il rilancio dell’Economia e delle singole nazioni europee Quindi per noi è molto questo importante significherebbe sbloccare Quindi anche gli organici un piano straordinario per più di 180 mila tra docenti e ATA D’altronde anche il comitato degli esperti ministeriali Indicano un fabbisogno del 15% in più di personale la capacità di poter ottemperarenon ci convince tanto l’idea di far rientrare a ore alternate gli studenti per evitare sovraffollamento all’inizio così come è quello di ridurre a 40 minuti dismessi toccare le classi aumentare il numero di insegnanti e personale ATA anche per l’igienizzazione così si affronterà l’inizio dell’anno scolastico con sicurezza per le famiglie ma anche per tutti i personaggi valanga di emendamenti al Decreto rilancio per la macchina nuova da 55 miliardi le proposte di modifica presentate la cam sono circa 10000 maggioranza divisa Italia Viva il MoVimento 5 Stelle ma non tutte le condividono l’idea di estendere alle seconde case super bonus Al 110% mentre la composizione cambia in materia di incentivi per la chiamata la pipì Italia viva e Leo e non da Movimento 5 Stelle che anzi si dice totalmente contrario Leo insiste sul limitare il taglio dell’irap a imprese che abbiano subito perdite nell’emergenza e con l’arrivocrisi il PIL tornerà ai livelli del 2000 abbiamo il dovere tutti insieme di uno sforzo Corale per recuperare il ventennio perduto così il premier Conte che incassa il consenso della cancelliera Merkel bene con te vuole abbattere la burocrazia ha presentato un piano per cambiare il suo paese la bici e rilancia gli acquisti di debito per l’emergenza pandemica Francoforte aumenta di 600 miliardi di euro il pet portando il totale a 1350 miliardi di euro e lascia invariati i tassi di interesse il cazzo principale rimane fermo a 0 il tasso sui depositi resta meno 050 l’orizzonte temporale in cui la BCE condurrà gli acquisti di titoli per storie almeno a fine giugno 2021 dall’attuale scadenza di dicembre 2020 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa