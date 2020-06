Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli turbativa d’asta e corruzione sono i reati ipotizzati nell’operazione molosso ti ha portato la Guardia di Finanza perquisire una trentina tra ospedali ASL aziende e abitazioni private interrotto secondo l’accusa un costume diffuso fatto di grave appalto truccato ipotesi di corruzione all’interno della sanità piemontese indagate 19 persone 5 società sono stati sequestrati conti correnti riconducibili a tangenti ricevute da un indagato ipotizzati da anni al servizio sanitario nazionale e vantaggio di un’azienda Torinese e di una multinazionale Veneta leader Nella fornitura di prodotti e apparecchiature mediche i leader dell’opposizione del Venezuela guaido si troverebbe nella Ambasciata di Francia per a castello ha lasciato intendere il ministro degli Esteri in VenezuelaJorge arreaza in una intervista a unionradio a una domanda di un giornalista Rea casa senza fornire una conferma diretta risposto riguardo a goldau è un altro leader pittore leopardo a pezza che non possiamo entrare nelle ambasciate di Paesi stranieri come quelle di Francia o di spagna per far sì che la giustizia Se li porti via con la forza do un’altra blinda la casa bianca con un muro ed è polemica sui social il video che mostra la recensione virale è molto ironizzano vuole costruire un muro quello con il Messico per proteggere gli organi e costruisce un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dagli americani è uno dei commenti i bagni al mare si possono fare senza rischi di contagio ma distanza gli uni degli altri spiaggia i bagnanti dovranno portare la mascherina quando il distanziamento è difficile da mantenere per avere accesso agli stabilimenti Sara misurata la temperatura a ospiti e personale l’assicurazioneregole arrivano dall’istituto superiore di sanità nel rapporto sulle attività di balneazione la diffusione del sarscov2 la prima ad arrivare è stata una signora con un lieve problema cardiaco poi un anziana caduta in casa con una frattura brutta chiuso dalla notte tra il 20 e il 21 febbraio scorso quando viene accertato il primo caso di coronavirus in Italia è quello di Mattia paziente numero uno il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Codogno il comune dei Lodigiani che con altri nove stato isolato in zona rossa è che il simbolo della battaglia contro l’epidemia ieri ha riaperto i battenti sono state una trentina se non di più tra cui pure un caso di sospetto covid e in seguito risultato negativo è una signora di 90 anni positiva conclamata è trasferita da una casa di riposo dei dintorni per problemi di anemia le persone che da ieri hanno ricominciato a rivolgersi al pronto soccorso Dove c’è4 giorni fa Tutto è cominciato pronto soccorso che è già all’ora sottoposto a una doppia sanificazione e nelle scorse settimane completamente risistemato è ritornato alla normalità è tutto Grazie dell’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa