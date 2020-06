Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i ministri dell’interno europei hanno raggiunto un accordo sulla richiesta di estendere fino a fine giugno la chiusura delle frontiere esterne dell’UE misura che altrimenti scadrebbe il 15 giugno stiamo lavorando ad una comunicazione che verrà Provata la prossima settimana detto La commissaria Johansson credo che torneremo al pieno funzionamento dell’area Schengen non più tardi di fine giugno aggiunto la Svizzera per il 15 giugno ai confini verso l’Italia gli stati ue e ha intanto attivazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale raccomandata a tutti i bambini da sei mesi anziani e agli anziani a partire dai 60 anni di età per queste categorie oltre a quelle già previste si prevede la gratuita del vaccino lo prevede la circolare del Ministero della Salute per la stagione influenzale 2020 2021 l’esenzione della raccomandazione prevista a causa dell’emergenza covid 19 al fine di facilitare la diagnosidifferenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave verso d’obbligo per tutto il personale sanitario l’economia rivedere il taglio dell’irap con un emendamento al Decreto di Nancy il vicesegretario del PD Andrea Orlando punta vincolare lo stop al versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’ accordo 2020h Lidl fatturato di un terzo del confronto tra aprile 2020 e 2019 posizione che non si applica chi avviato la propria attività da gennaio 2019 a chi Con l’emergenza a domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni più colpiti dal covid il risparmio le misure di ristoro a fondo perduto per le piccole e medie imprese ultime notizie in chiusura la procura atti di scatta indagando per verificare se ci sia un legame tra la scomparsa della piccola Maddie mccann è una scomparsa nel 2015 di una bambina tedesca di 5 anni dalla Sassonia il sospetto omicida di me di 43 anni aveva acquistato infatti una proprietà proprio vicino a dove la piccola Tedesca era scontodurante una gita con i genitori il 2 maggio del 2015 secondo I magistrati tuttavia le prove raccolte finora a carico dell’uomo che sta scontando una vecchia pena detentiva non sono sufficienti per un mandato da me di meccana aveva 3 anni quando è svanita nel nulla in Portogallo nel 2007 durante una vacanza con i genitori e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa