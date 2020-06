Ultime Notizie Roma del 05-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Ferrigno in una giornata tipo della fase 1 dell’emergenza covid 19 hanno lavorato circa 8 milioni quattrocentomila persone e di questi 3,7 lo hanno fatto da casa così li state Dov’è porto sulla vita ai tempi del lockdown vendite al dettaglio ancora in caduta ad aprile meno 10,5 % in valore rispetto a marzo e anche questa volta il forte calo dovuto alle vendite beni non alimentari meno 24 % una pressione dovuta alla chiusura di molte attività per l’interno mesi a causa dell’emergenza sanitaria covid 19 lieve aumento per il cibo il commercio elettronico unica forma di crescita mostra macchine d’azione ad aprire più 27 % sull’anno il record assoluto a maggio per la concentrazione di anidride carbonica a livello globale che ha raggiunto un picco di 417,1Sì per milioni a tutti e quattro in più rispetto al Picco del maggio 2019 lo indica l’organizzazione Mondiale della meteorologia riportando la misurazione della stazione di osservazione mauna Loa alle Hawaii Mentone il programma con stazioni di servizio né in 50 paesi degli Stati Uniti l’economia americana ha creato a maggio libri con l’asse milione di posti di lavoro il tasso di disoccupazione è calato al 13,3% da 14,7 di aprile il dato migliore delle attese degli analisti fa volare i futures sugli indici di Wall Street i futures Dow Jones salgono del 1,9% quelli sullo standard and Poor 500 del 1,3 % rispettivamente sono incredibili l’esultanza di Trump in Un Tweet in chiusura torniamo in Italia una notizia di cronaca materiale per intubare i pazienti soprattutto deliberatamente reparti intensivi per essere venduto sul mercato e ordini di acquisto ingigantiti approfittando dell’emergenza coronavirus e quanto scritto nell’ordinanza di custodia cautelare contro una farmacista cinquantanovennemittente presso l’ospedale di Saronno è un 49enne di Barlassina vicino Monza amministratore di una società specializzata in dispositivi medici il materiale sottratto con acquisti non necessari o distraendo presente in ospedale Quindi va poi consegnato all’imprenditore di prodotti medicali che li rivendeva Come regolare fattura ad altri clienti tra cui anche i miei ospedali inquirenti parlano di sconcertante cinese degli arrestati Grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

