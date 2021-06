Ultime Notizie Roma del 05-06-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione a Gabriella Luigi in studio altre quattro regioni in zona Bianca Abruzzo Umbria Liguria e Veneto poi da metà giugno tutta Italia sarà in zona Bianca tutte le regioni mostrano tendenze positive nei dati Lombardia Lazio Piemonte Puglia e Romagna e provincia di Trento potrebbero diventare zone bianche Dal 14 giugno il 21 dovrebbe toccare a Sicilia Marche Toscana provincia di Bolzano Calabria Basilicata e Campania alla Val d’Aosta era Presumibilmente il 28 giugno l’indice rte scesa 068 73 decessi in 24 ore per covid 2500 i nuovi contagi Tasso e positività all’una e uno per cento via libera al DL per il reclutamento nella Pia Con le assunzioni legate a recovery plan e procedure semplificate per i concorsi il turnoriprenderà il 110% in alcuni settori anche di più come nella sanità cade l’obbligo dello Smart Working al 50% la decisione ultima Aspetta adesso ai singoli uffici ai dirigenti grande la soddisfazione dei cittadini mentre arriva un corposo piano di assunzioni da qui al 2026 il dettaglio è contenuto nei 20 articoli della bozza del decreto per il reclutamento della pubblica amministrazione di figure necessarie all’attuazione del recovery Plan lo sport calcio l’Italia di Roberto Mancini si prepara l’europeo che inizierà per gli azzurri il 11 giugno ieri in amichevole sonora Vittoria per 4 a 0 a Bologna in amichevole contro la Repubblica Ceca XXVII risultato utile consecutivo per la nazionale di Mancini è tutto della redazione ci risentiamo più tardi vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa