Ultime Notizie Roma del 05-06-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio al 4 regioni in zona Bianca Abruzzo Umbria Liguria e Veneto poi da metà giugno tutta Italia Sara zona Bianca tutte le regioni mostrano tendenze positive nei dati Lombardia Lazio Piemonte Puglia Emilia Romagna e provincia di Trento potrebbero diventare zone bianche Dal 14 giugno il 21 potrebbe toccare a Sicilia Marche Toscana provincia di Bolzano Calabria Basilicata e Campania alla Val d’Aosta potrebbe Presumibilmente il 28 giugno Lindi Ferretti è scesa 068 73 decessi in 24 ore per covid 2500 i nuovi casi tasso di positività al 1% è arrivato il via libera al DL per il reclutamento nella pubblica amministrazione Con le assunzioni legate a recovery plan e procedure semplificate per i concorsi il turnover riprendere al cento dieci per centoalcuni settori anche di più come nella sanità cade l’obbligo dello Smart Working al 50% la decisione ultima Aspetta adesso ai singoli uffici ai dirigenti garantendo la soddisfazione dei cittadini mentre arriva un corposo piano di assunzioni da qui al 2026 il dettaglio è contenuto nei 20 articoli della bozza del decreto per il reclutamento nella pubblica amministrazione di figure necessarie alla stazione di recovery Plan nella cronaca chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza Italo norvegese fatti li senti a luglio del 2019 avvenuti nell’abitazione di Grillo a Porto Cervo la difesa sostiene che tutti gli incontri siano stati consenzienti negli Stati Uniti l’ex presidente Donald Trump è sospeso per due anni da Facebook tra due anni di esperti del social network e valuteranno di nuovo il caso e potrà essere riammesso solo se le condizioni lo consentiranno riteniamo che le sueche costituiscono una seria violazione delle nostre regole e che merita la maggiore sanzione la sospensione ha effetto dal 7 gennaio scorso dice Facebook lo sport che faccio l’Italia di Roberto Mancini ha vinto ieri sera in amichevole 4 a 0 contro la Repubblica Ceca nel match e che anticipa l’apertura degli Europei 11 giugno quello di ieri sera il ventisettesimo risultato utile consecutivo per la nazionale di Mancini è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa