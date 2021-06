Ultime Notizie Roma del 05-06-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura ieri in Italia 600.000 vaccinazioni Siamo al secondo posto in Europa per somministrazioni intanto altre quattro regioni in zona Bianca lunedì Abruzzo Umbria Liguria e Veneto poi da metà giugno tutta Italia si tingerà di bianco le regioni mostrano tendenze positive nei dati non validi a Lazio Piemonte Puglia Emilia Romagna e provincia di Trento potrebbero diventare bianche Dal 14 giugno dovrebbe toccare a Sicilia Marche Toscana provincia di Bolzano Calabria Basilicata e Campania Alla Valle d’Aosta toccherà Presumibilmente il 28 giugno mi dice rte sceso a 0 68 73 decessi in 24 ore per covid 2500 nuovi contatti tasso di positività al 1,1% e Vi arriverà ieri per il DL per il reclutamento nella pubblica amministrazione confunzioni legate al recovery plan e a procedure semplificate per i concorsi il turno per riprendere al 110% in alcuni settori anche di più come nella sanità scade l’obbligo dello Smart Working al 50% la decisione ultima Aspetta adesso ai singoli uffici ai dirigenti garantendo la soddisfazione dei cittadini mentre arriva un corposo piano di assunzioni da qui al 2026 il dettaglio il contenuto nei 20 articoli del decreto per il reclutamento è nella selezione di figure necessarie all’attuazione del recovery Plan la cronaca ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo i suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza Italo norvegese fatti risalente al luglio del 2019 avvenuto nell’abitazione di Grillo a Porto Cervo ripresa sostiene che tutti gli incontri siamo stati consenzienti andiamo degli Stati Uniti perché la ex del presidente americano Donald Trump è stato sospeso per due anni da Facebook gli esperti dei social network e nel 2023 valuteranno di nuovo il caso e potrà essere ammesso solo se le condizioni lo consentiranno riteniamo che le sue azioni costituiscono una serie Adelle nostre regole che merita la maggiore sanzione la sospensione effetto dal 7 gennaio scorso concludi Facebook nella sua nota fatto in chiusura a calcio l’Italia di Roberto Mancini si prepara l’europeo che inizierà gli azzurri il 11 giugno a Roma allo stadio Olimpico contro la Turchia ieri in amichevole sonora Vittoria per 4 a 0 a Bologna contro la Repubblica Ceca XXVII risultato utile consecutivo per la nazionale di Roberto Mancini è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

