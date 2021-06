Ultime Notizie Roma del 05-06-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno vaccini ieri in Italia 600.000 somministrazioni e record fa sapere il commissario figliuolo in altro paese al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente vaccinata su dopo la Germania è davanti a Francia e Spagna intanto sul green passi europeo è un continuo approfondimento ormai ci siamo è questione di settimane finalmente avremo regole comuni e semplicità dice il ministro del turismo Massimo Garavaglia nel suo intervento al festival dell’economia di Trento La Grecia fa arrivare col tampone che dura 72 ore noi 48 dobbiamo fare anche noi 72 ore aggiunge il ministro altrimenti siamo in difficoltà che la Valli è detto favorevole con buon senza la Seconda dose vaccino alle per i turisti stranieri che vengono in Italia o per gli italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo e altre quattro regioni in zona Bianca lunedì Abruzzo Umbria Liguria e Venetometà giugno tutto un altro paese si fingerà di bianco le regioni mostrano tendenze positive nei dati Lombardia Lazio Piemonte Puglia Emilia Romagna e provincia di Trento potrebbero diventare bianche Dal 14 giugno il 21 dovrebbe toccare a Sicilia Marche Toscana provincia di Bolzano Calabria Basilicata e Campania Alla Valle d’Aosta toccherà Presumibilmente il 28 giugno Cambiamo argomento I Ministri delle Finanze delle G7 raggiunto un accordo storico sulla tassazione globale delle grandi imprese sul principio di un’aliquota globale minima del 15% lo scrive su Twitter il tesoro britannico parlando di una stretta sulle elusione fiscale che farà pagare la giusta quota Le multinazionali di bigtech secondo il tesoro le maggiori imprese con margini di profitto di almeno 10% vedranno il 20% di tutti gli utili al di sopra di tale soglia via lo Stato nei paesi dove si effettuano vendite e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa