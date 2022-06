Ultime Notizie Roma del 05-06-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura Stati Uniti Gran Bretagna e Unione Europea discutono da giorni una possibile in base negoziale da proporre al ucraina per giungere ad una ripresa nella trattativa per l’ipotesi valutare anche il piano italiano in quattro punti in realtà l’Ucraina forte degli aiuti accidentali e tu convinta Dimmi gli orari da qui a fine estate le sue posizioni sul terreno non vuole trattare se non quando avrà almeno parzialmente la situazione polemiche di Mosca contro Roma il punto aveva osservato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è che come uccidentali noi stiamo lavorando dal primo giorno per trovare un dialogo in corso di pace chiaro ed evidente però che di fronte a noi abbiamo la Russia che continua a identificare i bombardamenti sul donbass che continua a bloccare il grano nei porti e continua in questo momento non dare nessun segnale di volere laAmbasciata Russa in Italia denuncia violazioni dei diritti dei cittadini russi che vivono in Italia è un aperta campagna anti russa da parte dei media italiani la realtà si ottiene invece il copasir è opposta e Mosca tentare di stuzzicare la realtà informativa in Occidente andiamo nel Regno Unito a sorpresa ieri e la regina Elisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di platino con parenti in video con l’orso paddington l’amato personaggio della letteratura inglese per bambini a clip state realizzate a me si fa dalla BBC è stata trasmessa ieri a sorpresa proprio come parte delle Celebrazioni per i suoi 70 anni di regno un evento grandissimo hanno partecipato più di 2000 persone in serata anche le esibizioni di Andrea Bocelli Lisa Kiss and Rod Stewart lutto nel mondo del cinema ieri è morto Roberto Brunetti da sempre conosciuto con il soprannome di Er patata la torre 55 anni è stato trovato senza vita dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo drayato supino sul letto nella sua casa vicino a Piazza Bologna il sopralluogo sono state trovate tracce di hashish e cocaina l’autopsiail decesso sia legato al consumo di sostanze stupefacenti e tutto per il momento informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

