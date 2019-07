Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nave Alex di Mediterranea sta facendo rotta verso nord fuori dalla zona Sar Libica abbiamo chiesto a Roma la segnalazione urgente di Lampedusa come porto sicuro più vicina di sbarco per le 54 persone salvate a bordo lo scrive su Twitter Mediterranea Saving humans è di nuovo scontro tra Matteo Salvini e legge il Ministro dell’Interno ribadisce la linea dura preannuncia la chiusura dei porti italiani a Nave Alex della rete mediterranea che ha salvato. i 54 migranti sequestro nga davvero la casetta degli immigrati a ferma il titolare del Viminale faccia rotta nel porto sicuro più vicino altrimenti sappia che ti verremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbiavia come punto di arrivo io non ti scontri È qualche ferito lieve davanti alla Casa Bianca tra tu Porter di Donald Trump e militanti dell’estrema destra da una parte manifestanti anti Trump da questi ultimi che hanno anche dato fuoco a una bandiera americana subito sono intervenuti gli agenti del Secret Service e Sono scattati degli arresti l’attenzione resta alta mentre il tempo ha ritardato l’inizio delle Celebrazioni fanno Independence Day voluta dal presidente americano Una domatore di un circo Orfei Ettore Weber 61 anni è stato aggiornato da un lato è morto poco dopo per le ferite riportate è successo ieri sera a Triggiano Bari Dalle prime informazioni raccolte l’uomo era impegnato nell’addestramento di quattro tigri nelle prove lo spettacolo secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri di incidente avvenuto attorno alle 20 guardare stava registrando quattro tigri contemporaneamente quando è stato aggiornato prima da uno degli animaliai quali si sono aggiunti gli altri tre soccorso dal 118 l’uomo è morto per le ferite riportate è entrato in un negozio di articoli sportivi ha sparato due colpi di pistola il titolare Marco De Angelis uccidendolo poi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è ucciso successo ieri sera nel centro di Cuneo in piazza Galimberti la vittima e Marco De Angelis è titolare del negozio di dov’è stato ancora identificato l’omicida che si è sparato in bocca Fabio Fognini batte l’ungherese Marton fucsovics numero 51 ATP approda al turno di Wimbledon in Ligure numero 10 del mondo si è imposto in 57 in 3 ore 43 col punteggio di 6-7 6-4 7-6 2663 Dopo 3 ore 40 minuti nel prossimo turno Fognini troverà l’americano tennis San gran numero 94 del ranking ed è tutto Grazie dell’attenzione abbiamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa