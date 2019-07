Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nuova Mini sbarco in nottata Lampedusa dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della Guardia di Finanza e della capitaneria intorno alla mezzanotte è approdato direttamente importo all’ennesimo barchino con a bordo 14 migranti tra i quali 2 donne e 4 bambini però tanto sta facendo rotta verso L’isola Il Veliero Alex di ferrania con 54 migranti tratti in salvo in acque Sar libiche l’imbarcazione non è stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera che coordina le attività di soccorso in mare ingresso nelle acque territoriali italiane la giunta militare al potere in Sudan e la coalizione di forze della società civile del paese hanno raggiunto un accordo di condivisione del potere loti ho inviato dell’Unione africana d’accordo ha detto Mohamed El Hassan Rabat include una tabella di marcia per una transizione verso un Governo guidato da civili entrambe le parti hanno concordato di formare un consiglio sovrano congiunto che governerà il paese per 3 anni o poco più paura nel sud della California nel giorno della festa dell’Indipendenza erano da poco passate le 7:30 del mattino quando la più forte scossa di terremoto da decenni ha fatto tremare per almeno 30 secondi anche i grattacieli del centro di Los Angeles ma il Sisma di magnitudo 6.4 della malavita era seguito da almeno altre quattro spot Fiat stamento è stato avvertito anche nella vicina Las Vegas Nevada per fortuna Dalle prime informazioni non si registrano danni gravi o il procuratore generale della Cassazione Riccardo fuzio è stato al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella e comunicabile la propria decisione di essere collocato a riposo anticipatoindicato come data del suo collocamento a riposo anticipato il 20 novembre 2019 e quanto si legge in una nota del c.s.m. 16 anni di reclusione i due giovanissimi un ragazzo una ragazza che al momento del delitto avranno 17 16 anni accusati di aver partecipato all’omicidio di Manuel Careddu il diciottenne massacrato Sulle rive del Lago Omodeo l’undici settembre 2018 per €300 di altri seminari wanna di cui pretendeva il pagamento e la pena inflitta dal giudice del tribunale per i minori di Cagliari Michela Capone 2 anni in meno della richiesta della procura un ramo di un albero si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere Roma travolgendo una famiglia che era seduta a un tavolo di una manifestazione estiva è accaduto nella tarda serata all’altezza di Ponte Sisto sono sette le persone trasportate in ospedale per il ramo caduto sulla banchina tra di loro anche due bambini ci fermiamo qui grazie per avercivediamo appuntamento alle prossime news

