Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli almeno 27 pescatori sono morti altri nove risultano dispersi nella fondamento di un peschereccio ieri a causa del maltempo nel Mar dei Caraibi Largo della Costa dell’Honduras 55 le persone tratte in salvo l’esercito del paese centroamericano Chi è che l’imbarcazione uscita in mare in condizioni metereologiche non appropriate per pescare per poi perdersi a meno 40 miglia nautiche dalla costa l’Associazione dei Pescatori commerciali dei Caraibi ha detto che le barche vicine sono state richiamate sul posto per tua o durare i soccorsi una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania 2 trabocchi di lava scendono dallala caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei Canneti dei turisti per paura si sono lanciati in mare una persona è morta nell’eruzione lo ha detto il sindaco di Lipari Marco è un 35enne di Milazzo massimo imbesi era con un amico brasiliano per rimasto ferito in maniera non grave il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Contrada Palazzo Chigi il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e quanto scritto in una nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio al termine dei colloqui alle ore 17:20 circa è prevista una conferenza stampa congiunta nel cortile d’onore a seguire i due presidenti si trasferiranno al Ministero degli Affari Esteri per partecipare alle ore 18:30 al Foro di dialogo Italo Russo delle società civili organizzato dai presidenti del in collaborazione con l’istituto per gli studi di politica internazionale assieme ad altre 3 persone stava percorrendo la strada che attraversa il Torrente San Nicolò nell’omonima Valle 1serale della Prenatal alle dita per il gruppo si trovava nelle vicinanze di baita ciampie’ quando lo Dona una turista italiana di 60 anni è stata improvvisamente Colpita da un’onda E trascinato a Valle i compagni di escursione a chiamare il numero unico per le emergenze 112 poco prima delle 14 Vedendola scomparire improvvisamente tra le acque torbide del corso d’acqua aumentato di portata in vita le forti precipitazioni purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare nuovo blackout per Facebook e Instagram moltissime le segnalazioni in tutto il mondo dagli Stati Uniti all’Italia antiche le app dei due social media che hanno smesso di mostrare agli utenti foto e video problemi si sarebbero presi picchiati anche su WhatsApp secondo il sito downdetector è specializzato nel rilevare problemi nella rete social media utenti di tutto il mondo hanno lamentato l’impossibilità di vedere o caricare foto e video con la scomparsa di molti post ed è tutto grazie per averci seguitoalle prossime news

