Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitalini pronti a sbarcare Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali lo annuncia Alessandra sciurba portavoce di Mediterranea Saving humans a bordo della nave Alex è sufficiente che le guardie costiere in italiano organizzino con le loro motovedette il trasferimento delle acque di Lampedusa al porto della Valletta aggiunto spiegando che il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre 100 miglia nave arrivata alle 4 di questa mattina 12 miglia da Lampedusa non decreto dei Ministri di interno difese trasporti ci vieta l’ingresso ha spiegato la MG il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in un botta e risposta virtuale con l’energia chiarito se non dirigeranno verso Malta è chiaro che tale atto di disobbedienza violenze pirateria io non mollo i carabinieri di Cremona hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare a carico di ragazzi che con oltre 18 denunciati avevano trasformatoPiazza della città in veri e propri ring come e dove ti davano appuntamento Grazie Social per confrontarsi io per aggredire gli indagati tra i 15 Ei 18 anni prendevano di Mira anche giovanissimi vicine gli episodi di violenza ha postato e commentati sulla pagina di Instagram Cremona dissing in grande ritardo sui tempi la visita a Roma del presidente russo Putin primo incontro di quasi un’ora con il Papa nella sala della biblioteca del Pontificio Grazie per il tempo che mi ha dedicato detto Putin preghi per me lo ha salutato Francesco poi il pranzo di lavoro con Mattarella al Quirinale iniziato a metà pomeriggio a Palazzo Chigi il colloquio col premier Conte la conferma L’intesa con Italia in serata da cena a Villa Madama cui hanno partecipato anche Salvini è Di Maio paura nel sud della California ogni giorno della festa dell’Indipendenza poco dopo le 10:30 di ieri la più forte scossa di terremoto da dicembre ha fatto tremare per almeno 30 secondi anche i grattacieli del centro di Los Angeles ma il Sisma di magnitudo 6 e 4 è stato avvertito anche nella vicina Las Vegas in Nevada non si registragravi opere te la giunta militare al potere in Sudan e la coalizione di forze della società civile del paese hanno raggiunto un accordo di condivisione del potere annunciato oggi un inviato dell’Unione africana accordo ha detto Mohamed El Hasan include una tabella di marcia per una transizione verso un Governo guidato da civili parliamo ora di scuola Alcuni docenti diplomati magistrali con chi ha conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 depennati dalla Gaia causa delle sentenze negative non sono presenti né in prima in seconda fascia delle graduatorie di istituto il sindacato ANIEF si attiva la richiesta di una procedura straordinaria di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’Istituto a favore dei ricorrenti sentiamo il presidente di ANIEF Marcello Pacifico 60.000 posti disponibili su qui su questi argomenti Cercami Spero di riapriregraduatorie nazionali per poterli assumere anche un’altra graduatorie per assumere tutti anche quelli che hanno fatto il film sono rimasti sono più di 105000 perché non sarebbe opportuno riaprire questo momento per assumere al punto proprio tutti coloro che c’è bisogno di aspettare nuove procedure noi concorsi straordinari concorsi straordinari che in questo momento sono quelli del governo sindacati provvedimento legislativo Quindi abbiamo paura che ancora una volta quindi dei contratti a termine della normativa comunitaria facciamo un corso di tante tante il cervello per tutti coloro che hanno 36 mesi di serviziotrionfa al Premio Strega 2019 sul romanzo documentaristico m il figlio del secolo per Bompiani avuto 228 di ieri sera all’interno di Villa Giulia a Roma con un ampio tacco dagli altri autori della cinquina 101 voti in più di Benedetta Cibrario arrivata seconda e 137 in più di Marco Missiroli arrivato terzo dedico questa vittoria i nostri nonni i nostri padri che furono prima sedotta e poi lo presti dal fascismo e soprattutto quelli che fra loro trovarono il coraggio di combatterlo ha detto Lo scrittore e noi ci fermiamo qui in redazione Gabriele Aluigi Francesco Vitale ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa