Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita studio pronti a sbarcare a Marsala 54 persone salvate ieri in acque internazionali queste le parole di Alessandra sciurba la portavoce della NG Mediterranea Saving humans che ieri ha salvato con il nome Alex 54 migranti in acque Sar libiche è sufficiente che le guardie costiere maltesi italiano organizzano con le loro motovedette il trasferimento delle acque di Lampedusa al porto della Valletta aggiunto spiegando che ero Alex non è in grado di navigare per oltre 100 miglia lungi Infatti non è stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera che coordina l’attività di soccorso in mare all’ingresso delle acque territoriali italiane nel Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato con i colleghi alla difesa ai trasporti in divieto di ingresso transito e sosta in acque territoriali italiane della nave se non si dirigeranno verso Malta è chiaro che sarà l’ennesimo atto diobbedienza violenze pirateria io non mollo aveva detto il vicepremier le autorità marittime maltesi hanno dato la nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta dove potranno attaccare Cambiamo argomento andiamo all’estero il presidente americano ha tenuto un discorso al Lincoln Memorial per la festa dell’Indipendenza mentre le confronto tra i suoi sostenitori e oppositori è sfociato nella violenza il Tycoon siamo solo presto pianteremo la nostra bandiera su Marte e andiamo in Italia dramma in un circo in provincia di Bari un domatore di tigri 61enne Ettore Viber è stato aggredito e ucciso da un gruppo di 4 kg durante le prove dello spettacolo è accaduto intorno alle 20 di giovedì e stando a quanto ricostruito dai carabinieri durante l’addestramento l’uomo si trovava in una gabbia con quattro felini quando è stato aggredito da uno di loro subito dopo anche gli altri tre si sono accaniti contro di lui ti amo argomento Torniamo a parlare di scuola starla di mobilità il contrattolegittimo il servizio nelle paritarie Deve essere riconosciuto come conferma i nostri microfoni il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico ho scoperto che almeno non si sono commessi errori a Viale Trastevere una domanda sul 5 accettata sulla mobilità chattare spinta alla chiesa C’erano stati accantonati degli costi per idonei per esempio della procedura riservata e tutto questo si può ricordare ben altre tragedie quelle dell’algoritmo Daniele ancora una volta vince sempre tribunale a parlarci c’è un appartamento a censurare quando algoritmo della buona scuola che è allontanato dalle famiglie dei propri territori per l’anno di prova conoscendo sempre per il punteggio scuola paritaria bene le scuole paritarie è il punteggio anche fatto lo prepariruolo tutto questo è molto importante perché sono risultati con queste i costi che portano ai colleghi ha diritto alla famiglia e Antonio scurati con il tuo M il figlio del secolo X Bompiani il vincitore del premio Strega 2019 un successo netto per le oltre 800 pagine del romanzo documentaristico 228 i voti andati allo scrittore napoletano che ieri 4 luglio a trionfato a Villa Giulia Roma con un ampio margine sugli altri autori sono felice ma soprattutto contento che molti altri italiani leggeranno questo libro non solo perché l’ho scritto io ma perché impareranno a conoscere la nostra storia con la speranza che non si ripeta anche se in forme diverse ha detto durante la premiazione e noi ci fermiamo qui in redazione Gabriele Aluigi da Francesco Vitale in studio ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

