Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sembra risolversi nuovo caso sul soccorso di migranti una nave militare di Malta trasferirà La Valletta ai 55 salvati in mare da nave Alex dell’origine di terrani sa Saving humans al largo mentre Italia accoglierà 55 migranti che sono a Malta l’annuncio e del governo maltese mentre Veliero della LG da stamani a largo di Lampedusa aveva fatto sapere di non poter navigare fino a Malta per oltre 100 miglia ci fa sapere che purtroppo non c’è ancora nessuna vi maltesini arrivo Salvini aveva detto Se non dirigeranno verso un’altra è chiaro che sarà l’ennesimo atto di disobbedienza Violette pirateria Cambiamo argomento è il presidente della RAI Marcello ai consiglieri di amministrazione Rai Beatrice Coletti Igor De Biase Giampaolo rossi hanno annunciato le dimissioni del CdA dirai come Rai pubblicità in apertura della riunione odierna del CdA della RAI come segno di rispetto per le istituzioni parlamentaridopo il voto della commissione di vigilanza e pur ribadendo l’assoluta legalità la piena coerenza statutarie ragionato esigenze organizzative di controllo di gruppo che aveva determinato l’accettazione dell’incarico in RAI con un incontro tra Associazione Nazionale magistrati Salvini per il giudizio del ministro sulle decisioni dei giudici ultima quella del GIP di Agrigento sul caso Sea Watch e stravaganze che sia qualche giorno fa il magistrato politicizzato è proprio di Agrigento veleni così è diventato il giudice dice il Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati I pony che chiede al leader della lega di spiegare perché quella decisione fosse sbagliata per la m la riforma della giustizia da Salvini uno stravolgimento dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale non ho nemici solo alleati per garantire la sicurezza replica il ministro e per la riforma del CSM tempi sono strettissimi di Ministro della Giustizia Bonafede conto di portare in consiglio dei ministri tutta la riforma della Giustizia nell’arco dei prossimi 10 giorni processo civile processo penale anche la riforma del CSM fermo Bonafede a margine di un convegno diFederconsumatori violenti scontri qualche ferito lieve davanti alla Casa Bianca tra supporter del Tycoon e militanti dell’estrema destra da una parte manifestante antitratta dall’altra quest’ultimi che hanno anche dato poco una bandiera americana subito sono intervenuti gli agenti del Secret Service sono stati degli arresti la tensione resta alta mentre il maltempo sta ritardando l’inizio delle fastose ceb Berry dependence Day voluta dal presidente americano i carabinieri di Cremona hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare a carico di ragazzi con altre 18 denunciati avevano trasformato alcune vie e piazze della città in veri e propri dove si davano appuntamento Grazie Social per confrontarsi operai ed impiegati 315 18 anni prendevano di Mira anche giovanissimi decine di episodi di violenza Fossati Commentate sulla pagina di Instagram Cremona dissing prosegue la fase di debolezza dell’economia ma ci sono miglioramenti sul mercato del lavoro e del potere d’acquisto delle famiglie lo rileva l’Istat nella nota mensile relativa giugno le previsioni per l’area dell’Euro Indicano un possibile rallentamento nel secondospiega l’istituto ricordando come secondo le previsioni elaborate da Ivo Coop e lo stesso Istat neuro-zone economic Outlook il file dell’area dell’Euro è atteso rallentare nel secondo trimestre netto calo del 2,2 % degli ordinativi dell’Industria in Germania Maggio rispetto al mese precedente oggi la nostra rivoluzione Ha vinto così li perde la sudanese professionals Association nel movimento Pro democrazia che ha battuto Ada dittatore Omar al Bashir hanno salutato l’accordo di condivisione del potere stretto tra militari e Forze della società civile d’accordo arrivato dopo settimane lintas politica e dopo che la repressione dei militari con i manifestanti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa