Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura il sindaco di Milano Giuseppe sala ex amministratore delegato di Expo è stato condannato a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di €45000 nel processo Milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione dei due verbali con cui nel maggio del 2012 sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del Maxi appalto per la piastra dei servizi dell’expo 2015 questa sentenza non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco di Milano dopo 7 anni per un vizio di forma allontanerà tanta gente per bene dal occuparsi della cosa pubblica questa la reazione di Sara andiamo a Roma entro 48 ore a ma dovrà provvedere all’immediata raccolta dei rifiuti e disinfezionefino ai siti sensibili come ospedali scuole mercati ristoranti in una settimana l’intera città deve essere pulita questi diktat temporali che la regione la ci impone a dama nelle ordinanze risolvere la crisi dei rifiuti a Roma firmata questa mattina dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti Cambiamo argomento Dopo le notizie di stampa su rivelazione atti a Palamara denunce contro il procuratore generale della Cassazione Riccardo fuzio fatte in qualità di magistrati e cittadini in queste ore ne stanno partendo diverse tra i primi a trasmetterle alla Procura di Perugia ci sono I sostituti procuratori di Rimini Davide Ercolani e Luca Bertucci è il sostituto procuratore di Padova Sergio Dini degli altri magistrati scrivono di avere appreso dalla stampa delle conversazioni tra puzio è l’ex consigliere del c.s.m. Luca Palamara indagato per essere in chiusura c’era una bomba nel veicolo le indagini del momento indicano che potrebbe esserci un legame con il terrorismo lo ha detto il presidente turco e dogana aggiornando a 3 morti il bilancio dell’autobomba esplosa oggi nel sud del paese al confine con la Siria le vittime erano cittadini siriani l’esplosione è venuta meno di un chilometro dall’ufficio del governatore locale è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

