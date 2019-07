Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno vicenda Mediterranea interviene anche la difesa sulla nave Alex della Energy Saving humans nell’ambito della massima collaborazione istituzionale abbiamo informato il Viminale Chi legge che la marina militare a disposizione per il trasbordo Dei migranti a Malta come sempre detto la difesa è uno strumento a servizio del paese delle altre istituzioni il governo al lavoro per individuare una soluzione quanto prima i da parte nostra c’è il massimo sostegno e leggi dello Stato italiano si rispettano hanno detto all’ansa fonti della Difesa a bordo 54 profughi soccorsi al largo della Libia 90 si è detta pronta a trasferirli alla Valletta se l’Italia prenderà altre 55 persone che sono nell’isola Ma dalla nave hanno fatto sapere che nessuna imbarcazione maltese arrivando e la nave Alan kurdiing tedeschi aja salvato 65 migranti al largo della Libia è una risposta proprio da Malta Roma e Tripoli per la presa in carico di migranti a bordo del gommone soccorso c’era anche una giornata salvare vite in mare a un compito europeo ha detto una portavoce del governo tedesco per la LAN curdi e L’obiettivo è trovare rapidamente un porto sicuro scriverlo e chiarire la questione della redistribuzione ambito europeo argomento è arrivato oggi al sindacati l’invito per l’incontro preannunciato dal vicepremier Matteo Salvini sarà il 15 luglio al Viminale una giornata di ascolto confronto è proposta con le parti sociali sulla crescita del paese quanto scritto dal Ministro dell’Interno cronaca chiusura esce dal carcere ottiene gli arresti domiciliari Marcello De Vito l’ex presidente dell’assemblea Capitolina arrestato il 20 marzo scorso per corruzione l’ha deciso il gip Maria Paola Tomaselli cogliendo l’istanza della Difesa sulla richiesta della procura di Roma Aveva espresso parere favorevole nei giorni scorsi aveva ottenuto i domiciliari anche l’avvocatoMezzacapo ritenuto dai magistrati il braccio destro di merito è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa