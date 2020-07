Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio fiammata dei contagi covid in Veneto dove la battaglia sembrava vinta e che invece ha visto risalire il rischio da Basso ed elevato con l’r ti saluto da 043 a 163 una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del covid verrà presentata la prossima settimana lo ha annunciato il governatore Zaia Alla luce di assembramenti E dai comportamenti sconsiderati di troppe persone tra le misure previste anche il ricovero coatto per chi rifiuta le cure all’ultimo rilevamento 223 nuovi casi in Italia 15 le vittime ha superato la soglia degli 11 milioni di casi il coronavirus nel mondo 523 mila morti e riportarlo la giorno al King’s University secondo la quale il contrario e sono perleoltre 11 milioni nuovo record di casi negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore sono stati oltre 57 mila per il terzo giorno consecutivo si superano i 50000 contagi l’epidemia non frena in America Latina oltre 70000 casi in un giorno Brasile il più colpito dietro Perù e Cile in Francia ed è stato nominato dal Presidente Manu ma krone nuovo primo ministro francese dopo le dimissioni di edouard Philippe che lascia il suo posto di premier definitivamente dopo essere rimasto 3 anni in carica ex collaboratore di Nicolas Sarkozy è 55 anni ha l’uomo che guiderà il dialogo verso la ricostruzione ha detto il presidente francese è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa