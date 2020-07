Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella al mio studio il Governo è intervenuto per contrastare devastanti effetti economici dell’epidemia covid-19 e ora non vi ho più tempo da perdere per evitare una fase di depressione economica lo ha detto il ministro dell’economia Gualtieri in premessa al Piano Nazionale di riforma che accompagna il def e che dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri nella bozza è ricordato che il governo sta lavorando una riforma complessiva della tassazione diretta e indiretta per disegnare un fisco equo semplice e trasparente per i cittadini e costruire un rapporto organico tra scuola e Sanità recuperando il senso di una norma del 61 che introduceva la medicina scolastica superata negli anni 90 una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con le scuole ho proposto agiorni che questo modello venga ripristinato ci saranno test sierologici sui lavoratori molecolare sulla popolazione scolastica un monitoraggio costante così il ministro della Salute Roberto Speranza è morta 87 anni Carlo flamigni luminare della fecondazione assistita medico ginecologo scrittore figura di riferimento in Italia e all’estero sulle tecniche di procreazione assistita e sulla fertilità l’annuncio su Facebook da parte del figlio Carlo Andrea ciao papà speravo che in questo momento non arrivasse mai il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto Ma un giorno ci rivedremo è tutto per il momento ti auguro un buon proseguimento di ascolto

