Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio il Governo è intervenuto per contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia covid-19 ora non c’è tempo da perdere lo ha detto il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri in premessa al Piano Nazionale di riforma che accompagna il def e dovrebbe arrivare domani o martedì in consiglio dei ministri il governo sta lavorando una riforma complessiva della tassazione diretta in diretta per disegnare un fisco equo e trasparente per i cittadini che riduca pressione fiscale sui Ceti medi e le famiglie con figli nel Regno Unito Boris Johnson sarebbe pronto iniziare a eliminare gradualmente la tecnologia Huawei della rete 5G della Gran Bretagna entro quest’anno è la svolta sarebbe imminente lo rivela il Telegraph precisando che l’Agenzia governativa che si occupa di comunicazione intelligence e agissi e CQCè considerato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del Colosso cinese per quanto riguarda la scuola ha parlato nelle ministro della Salute speranza di costruire un rapporto organico tra scuola e Sanità recuperando il senso di una norma del 1961 che introduceva la medicina scolastica superata poi negli anni 90 una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con questa è la proposta le regioni affinché questo modello venga ripristinato intanto sul decreto Bilancio approvato emendamenti che saranno portati al vaglio della aula stiamo parlando proprio della riapertura delle settembre delle garanzie di sicurezza richieste distanziamento sociale tra gli alunni riutilizzo di plessi scolastici dismessi e assunzione organici in deroga resta però il nodo precariato ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato Agnoil premier Come si è impegnato delfini una cosa prevedono Questi elementi per formare le classi per formare gli organi bisogna prendere come spunto la metratura è quindi per il distanziamento sociale sono stati Nel frattempo sono venuti questa è un’altra cosa che a questo ti accompagna anche una possibilità di assunzione a tempo determinato anche se ritiene che fosse perso un intervento strutturale queste due norme conviene Quindi vanno nella direzione Cerco dal sindacato peròancora oggi perché quello dei 90.000 Treccani come insegnanti non ce lo possiamo permettere dobbiamo recuperare le cose serie L’istituto che però scritte delle forze del Santo sono sbagliate devono essere lì e poi devono essere questo è tutto dalla redazione vi augura un buon proseguimento di ascolto

