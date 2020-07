Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio coronavirus Israele si trova in stato di emergenza lo ha annunciato il premier Benjamin Netanyahu A fronte dell’attuale seconda ondata di infezioni da coronavirus siamo in stato di emergenza ha detto aprendo la riunione di governo a Gerusalemme non possiamo ritardare la legislazione sulle misure da adottare dobbiamo andare avanti a fermare la diffusione queste le parole di Netanyahu bonus vacanze ad oggi attraverso la app Io sono stati erogati più di 300 6000 bonus vacanze per un controvalore economico di oltre 140 milioni di euro il buono è stato già speso da 5432 famiglie i bonus potrà essere richiesto fino al 31 dicembre del 2020 lo scrive su Twitter il ministro dell’Innovazione Paola Pisano Ilbono se si può utilizzare per i soggiorni in Italiapartire dal primo di luglio è stato trovato morto il terzo speleologo coinvolto ieri nell’incidente nella grotta di risorgiva Roccamorice alle pendici della Mariella nelle pescarese il soccorso alpino e speleologico ha estratto la salma dalla grotta non appena il livello dell’acqua permesso il recupero si tratta di un 42enne di Arielli in provincia di Chieti che secondo le prime informazioni era alle prime armi e aveva poca esperienza agguato La scorsa notte alla colonna di mezzi del reparto mobile della Polizia di Stato diretta ai cantieri della TAV di Chiomonte in Val di Susa all’ interno della galleria cels sull’autostrada a32 chiodi a tre punte hanno Forato le gomme degli automezzi lo denuncia il Siulp Sindacato Italiano unitario lavoratori di polizia secondo cui poteva finire in una vera e propria tragedia fortunatamente la prontezza degli autisti degli automezzi in colonna consentito di evitare il peggio per tutti prosegue il sindacato è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa