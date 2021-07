Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morta a Raffaella che aveva 78 anni l’ho annunciato Sergio Japino Raffaele ci ha lasciati è andato in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre ha scritto il regista e coreografa unendosi al dolore gli adorati nipoti Federica e Matteo di Barbara Paola e Claudia Boncompagni degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti sua Santità Papa Francesco in buone condizioni generali vigile in respiro spontaneo l’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata di ieri ha comportato una e Michela octoni a sinistra ha avuto una durata di circa tre ore si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni va riferito il direttore della sala stampa Vaticana Matteo Bruni vergogno Ha trascorso una notte tranquilla dopo un intervento chirurgico hai reagito beneleader politici e religiosi di tutto il mondo in Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto di ingresso dell’Africa lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel colloquio a porte chiuse con il presidente francese Macron il sostegno l’Africa proseguito nei vigenza oltre che un obbligo anche storico di solidarietà ma per è la anche ribadito che bisogna aiutare concretamente l’Africa per evitare che le persone lasciano i loro paesi quindi le migrazioni sono 481,6 milioni le dosi di vaccino consegnate nell’Unione Europea 376,4 milioni le vaccinazioni al 62,6% degli adulti è stata somministrata almeno una dose il 45% è pienamente immunizzato lo scrive su Twitter la portavoce della commissione europea Dana spinant le ultime tabelle previsionali mostrano intanto nell’ultima settimana in casi di covid e sono cresciuti più del previsto in maniera vistosa in Belgio Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Norvegia Portogallo Regno Unito e Spagna Mentre per i decessi la variazione più contenutala procura di aperto un fascicolo modello 45 atti non costituenti notizie di reato per fare luce sul decesso di Martina sviluppo di 29 anni residente a alla nostra in provincia di Verbania e Paola Viscardi di trontano morte assiderata nella notte tra sabato e domenica sul Monte Rosa il PM Manlio D’Ambrosi valuterà come procedere A seguito degli approfondimenti condotti dal soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia è dell’esito della visita esterna sui corpi delle vittime allo stato non emergono responsabilità di altre persone non è stata disposta l’autopsia la procura di Reggio Emilia inoltrato la richiesta di rogatoria in Pakistan per il mandato di cattura internazionale nei confronti dei genitori di Saman a basta È stato formalizzato lì perché prevede l’arresto di sabato innanzi a Shine Madre padre della diciottenne pakistana che si presume essere stato al mercato altre dimenticate dalla famiglia Novellara nella Bassa Reggiana per aver rifiutato matrimonio forzato con un cugino in patria i due sono fuggiti in Pakistan il primo maggio l’indomanipresunto delitto nei primi cinque mesi dell’anno entrate tributarie erariali ammontano a 169670 €7000000 segnando un incremento di 19936 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente l’ho non c’è Ministero dell’Economia precisando che il confronto tra i primi cinque mesi del 2021 e quelli del 2020 presenta un evidente carattere di Biumo genita dovuta al fatto che lo dà un è stato a partire dal 11 marzo 2020 Inoltre i provvedimenti sui versamenti malati nel corso dell’ultimo trimestre 2020 hanno influenzato anche il gettito dei primi 5 mesi del 2021 chiudiamo lo sport Italia e Spagna hanno fatto bene entrambe sono arrivata e qui con merito le percentuali Sono a metà il CT della Nazionale Roberto Mancini sfugge così alle previsioni di chi consideri di azzurri favoriti alla vigilia della finale di euro 2020 contro la Spagna sarà sicuramente una bella partita sia noi che loro abbiamo giocatori di talento era fuori una bella gara osservato Mancini che ha definito ingiusto e per le restrizioni covid Italia Spagnahanno la semifinale di euro 2020 in uno stadio pieno di inglese e ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa