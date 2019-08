Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno da redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi in studio ieri sera il Ministro dell’Interno Matteo Salvini leader della Lega intervenuto ad un comizio a Colico in provincia di Lecco chi dice no alla tav mette a rischio il governo queste le sue parole in settimana mercoledì mozione dei 5 Stelle per il blocco alla al voto in Parlamento chiunque dirà no mette a rischio il governo ha detto Salvini che se detto stufo degli attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati Intanto questa sera al senato governo alla prova del voto di fiducia al Decreto sicurezza bis riguarda i possibili dissidenti nel Movimento 5 Stelle e sull’attenzione ormai sempre altissima nella maggioranza cameranuova versione di Finnegan Elder per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Circello regas esercizi detto che aveva paura di essere strangolato di essere oggetto di un’aggressione da parte di Cerciello quella notte non sapeva che fosse un carabiniere hanno detto gli avvocati alder non ha ribadito la confessione alle giudice per le indagini preliminari tragedia nelle Bergamasco un morto e un ferito gravissimo il bilancio di un tamponamento avvenuto dopo una lite fuori dalla discoteca ad Azzano San Paolo nel Bergamasco Nella notte tra sabato e domenica a morire stato Luca Carissimi di 21 anni di riferito a 18 anni e Matteo Ferrari si trova in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni alla guida dell’auto tamponante un 33enne che avrebbe agito volontariamente è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso lo sport in chiusura Formula 1 Lewis HamiltonMercedes ha vinto il Gran Premio d’Ungheria davanti alla Red Bull di Max verstappen e alla Ferrari di Vettel ai piedi del Podio l’altra Ferrari di Leclerc in moto di Marc Marquez si è aggiudicato la gara a Brno in Repubblica Ceca davanti a Dovizioso Milner Sesto Rossi su Yamaha in Formula 2 15 anni dopo il successo di papà Michael in Formula 1 al figlio mi ha trionfato per la prima volta alla guida della sua monoposto il cuore batte forte ha detto dedicando la vittoria al padre è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa