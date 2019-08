Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio almeno 17 persone sono morte dal 3/32 sono rimaste ferite nel esplosione nel successivo incendio provocato da un grave incidente stradale avvenuto ieri sera davanti all’istituto oncologico del Cairo sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta Anche se le autorità parlano di incidente fatale secondo i primi accertamenti un’automobile Si è lanciata a tutta velocità contro mano nella strada su cui affaccia l’ospedale provocando l’esplosione e l’incendio che è interessato anche una vasta parte dell’edificio ad avere la peggio sono i passanti e automobilisti mentre i pazienti rimasti illesi sono stati trasferiti in un altro ospedale governo alla prova del voto di fiducia del decreto sicurezza bis previstostasera in Senato un pugno di voti sono quelli decisivi con i riflettori puntati sui dissidenti del MoVimento 5 Stelle sull’attenzione sempre altissima tra i due compagni di governo Salvini nella serata di ieri ha lanciato un altro auto ai 5 Stelle chi dice no alla tav mette a rischio il governo ha detto il Ministro dell’Interno intanto mentre al Senato lega 5 stelle si fronteggeranno sulla sicurezza il premier Conte incontrerà le parti sociali a Palazzo Chigi in vista della manovra da varare a settembre l’ultima cruciale settimana prima della pausa estiva restano distanti le posizioni del governo sul taglio delle tasse costo del lavoro l’unica Intesa per ora riguarda le norme sui Rider e le crisi aziendali tra cui Whirlpool che dovrebbero vedere la luce in settimana previsti per oggi un vertice A Palazzo Chigi e domani un altro al Viminale conner Salvini immigrazione in 40 sono sbarcati dalla Alan kurdi la nave della NGSì hai ricevuto l’autorizzazione da Malta i40 verranno distribuiti tra diversi paesi dell’Unione Europea altri 120 migranti restano a bordo della Open Arms che continua a navigare tra Malta e Lampedusa in attesa dell’autorizzazione allo sbarco trasporto in chiusura le azzurre di pallavolo a notte Nuto l’ applicazione per le olimpiadi di Tokyo 2020 battendo a Catania con un secco 3-0 lande conquistando il pass per i giochi salta intanto lo scambio dybala Lukaku Juventus Manchester United lavorano da giorni di Bala sosterrà oggi come da programma le visite mediche al J Medical per poi partecipare al suo primo allenamento con la Juventus è tutto dalla stazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa