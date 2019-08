Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sale il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto al Cairo davanti ad un ospedale un auto alla porta e velocità bucato contromano un viale travolgendo diversi veicoli ed innescando un’esplosione in prossimità dell’Istituto nazionale per il cancro della capitale egiziana incendio che ha interessato gran parte dell’ospedale ci sono 19 vittime le autorità hanno aperto un’inchiesta l’incidente vicino agli uffici amministrativi lontano dalle camere dei ricoverati Santi ed automobilisti tra le vittime illesi i ricoverati di governo alla prova del voto di fiducia al Decreto sicurezza bis del previsto per questa sera al Senato si puntano i riflettori sui denti del MoVimento 5 Stelle sulla tensione sempre altissima tra i due colleghi di governo Salvini Ieri sera ho lanciato Non ultimo auto ai 5 Stelle chi dice no alla tav mette a rischio il ha detto intanto la Senato mentre lega e 5 stelle si fronteggeranno sulle decreto sicurezza bis il premier Conte incontra le parti sociali a Palazzo Chigi in vista della mano a lavorare a settembre è l’ultima Crociale settimana prima della pausa estiva restano distanti le posizioni nel governo sul taglio delle tasse e costo del lavoro l’unica Intesa per ora riguarda le norme sui e le crisi aziendali tra cui Whirlpool che dovrebbero vedere la luce in settimana parliamo di scuola personale ATA ANIEF ha impugnato le graduatorie sugli organici non sono stati attivati quasi 20mila posti per i profili afc ovvero coordinatore dell’assistenza i tecnici amministrativi e coordinatore dei valutatori scolastici ma anche sul sostegno resta la solaproblema del precariato Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF è uno scandalo che da diversi anni Ci sono migliaia di posti in deroga che non vengono trasformati in luoghi lo stesso l’uno per più anni viene dato un posto in deroga anni dovrà essere di ruolo in un numero Nazionale che ci dice che il numero degli alunni con handicap certificato e chiuderà doppiato allora quel problema non è la certificazione non la nuova riforma costituzionale degli alunni con disabilità come tutti gli altri questo pensiero ci batteremo fino alla fine su questo argomento non riguarda solo la favola dei costi dei carichi non riguarda soltanto la continuità didattica riguardo il diritto di ogni bambinoitaliani di avere dalla scuola italiana garantisce il diritto è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa