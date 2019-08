Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli mercoledì si vota una mozione dei 5 Stelle per bloccare la TAV E questo sarà un problema chiunque dirà no alla tav sia ben attento perché metti Enrique dove l’ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini alla festa della Lega di solito in provincia di Lecco Elder e ci ha detto che aveva paura di essere strano di essere oggetto di un’aggressione da parte di Cerciello quella notte non sapeva che fosse un carabiniere lo riferiscono gli avvocati Roberto Cafe Renato Borzone legali di fine è grande il ragazzo americano ora confesso dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Ciao c’è Lorenzo Venturi Hulk il candidato presidenziale dem di El Paso dove avvenuta 1due ultime sparatorie negli Stati Uniti accusato Donald Trump di alimentare con la sua retorica e questo cambia fondamentalmente il carattere del paese porta la violenza alla domanda se la star È colpa del Typhoon per avere infiammato l’odio veloce ha risposto Sì dopo il boom di bagna rapsodie Rocket Man il biopic su Elton John akan anche la mostra di Venezia celebre ritrovato feeling tra musicisti attori e registi il lido assegna uno dei due leoni d’oro alla carriera a Julie Andrews indimenticabile Mary Poppins ma anche regina del musical in stile anni 50 da tutti insieme appassionatamente a Victor Vittoria Mi serve uno spazio speciale Roger Waters dei Pink Floyd e tende la mamma mi Jagger chiusura Giuseppe Capotondi d’attesa tutta per Baz luhrmann alle prese con il biopic su Elvis Presley sono almeno 17 morti e 32 feriti per leIstituto Nazionale per il cancro del Cairo lo ha fermato un portavoce del Ministero della Salute precisando che lo scoppio è stato provocato da un’automobile lanciata a marcia indietro e ad alta velocità con lettura davanti all’edificio innescando una forte esplosione Ministero ordinato lo stato di allerta per gestire la situazione assicurare la migliore assistenza possibile alle persone e ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa