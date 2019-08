Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Matteo Salvini ieri appena terminato il pranzo al Papeete prima di tornare in hotel per partire verso la Lombardia sia lasciato sfuggire una battuta velenosa contro i 5 Stelle però aveva attaccato Ministro dell’Interno ancora in tenuta balneare ha scherzato sul sempre sul clima nel governo Oggi è una bella giornata ha detto Ma è ancora lunga due strade a meno di 13 ore l’una dall’altra l’altra Piazza Travaglio Per un totale di 29 morti ed oltre 50 feriti seminano emozione ma anche lineazione negli Stati Uniti dove lo sfondo della campagna elettorale si riaccende il dibattito sulle armi da fuoco e sulla retorica incendiaria di Donald Trump con i suoi risvolti razzisti e xenofobila prima volta c’è già una pizza legata al suprematismo Bianco una risposta contro l’invasione ispanica del Texas è morto è morto la polizia non me lo dice forse non aveva le chiavi a tra stato ed è caduto ma è morto sono le 20:30 Quando la mamma di Roberto sachet il 30enne trovato senza vita nella tarda mattinata nella sua casa all’infernetto quartiere assurda arriva nella piazza a pochi metri dal cancello chiuso gli agenti che indagano gli avevano consigliato di andare direttamente in commissariato Ma lei dall’Abruzzo e corsa prima sul posto nella speranza di vedere capire cosa da malore è stata accompagnata dall’uomo che era con lei negli uffici del commissariato Dove si trova l’amico della vittima almeno 8 persone sono morte altre otto sono rimasti feriti per l’esplosione di una bombola di ossigeno all’ospedale oncologico del Cairo lo riferisce l’agenzia F citando una fonte della sicurezza della capitale egiziana secondo la forza esplosivasecondo piano dell’ospedale almanya e ha provocato un incendio che si è poi esteso in tutto l’edificio strage di Corinaldo cominceranno domani gli interrogatori di garanzia nel carcere di Modena per i sette arrestati dopo le accuse della procura di Ancona che li inchioda alle responsabilità di aver provocato se morti la notte fra il 7 e L8 dicembre la discoteca La Lanterna Azzurra di Corinaldo i stati arrestati potranno raccontare la loro verità lo riferisce Adnkronos l’avvocato Pietro Chianese nel collegio difensivo dei giovani finiti in cella con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapina e di omicidio preterintenzionale litiga con due ragazzi fuori da una discoteca poi forse per vendicarsi sale sulla sua vita pone violentemente giovani erano a bordo di una Vespa una moto l’altro è gravissimo L’incidente è avvenuto nel Bergamasco ad Azzano San Paolo il ragazzo del caduto a Luca Carissimi 21 annicondizioni critiche Matteo Ferrari 18 che si trova in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa