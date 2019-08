Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno governo alla prova del voto di fiducia del Senato al DL sicurezza bis un pugno di voti decisivi riflettori sui dissidenti del MoVimento 5 Stelle sulla tensione nuovo aut-aut di Salvini alleato sulla tavola secondo il leader leghista la mozione contro la torino-lione sarebbe un al voto contro il governo e gli italiani a lui replica al ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli minacci vuole dice non ci saranno problemi per il governo che non cadrà al Ministro dell’Interno l’esponente del 5 Stelle Ricorda che la lega non sta governando con Berlusconi ma con una forza politica con la schiena dritta gli esseri agguato le fiamme notte di paura al Cairo per un’esplosione davanti all’istituto oncologico le vittime secondo un bilancio provvisorio sono 19 altre 30 persone sono rimaste ferite alcune gravi condizioni e autorità hanno fatto evacuare94 pazienti dall’ospedale tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti tra cui anche quella di un atto di terrorismo ma non ci sono conferme ufficiali Dalle prime indagini risulta che l’esplosione sia stata provocata da un’auto che in retromarcia ha fatto è stata lanciata contro altri tre veicoli Cambiamo argomento Durante il loro soggiorno Thomas mamma Eugenio Montale Giuseppe Ungaretti a portare una loro firma sul muro sopra il camino oggi Villa Mondadori passa Donatella che per una cifra intorno ai €5000000 si è comprata la verbanella una delle ville più prestigiosi e famosi del Lago Maggiore la villa fu acquistata dalla famiglia Mondadori negli anni 20 ospita numerose personalità economia chiusura luglio un indicatore anticipatore interrotto la tendenza la pressione in atto dalla fine dello scorso anno prospettando uno scenario di lieve miglioramento dei livelli produttivi lo rileva l’Istat nella nota mensile evidente che il clima di fiducia dei consumatori ha registrato un marcato aumento diffuso a tutte le componenti Le recupero della fiducia coinvolto anche le imprese ad eccezione di quelle manifatturiere e tutto grazie per averci seguito legnotornano alla prossima edizione

