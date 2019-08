Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale vediamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un’apertura lui gli indicatori anticipatori ha interrotto la tendenza alla pressione in atto dalla fine dello scorso anno prospettando miglioramento dei livelli produttivi di cavalli stasera nella nota mensile evidenziando che il clima di fiducia dei consumatori sta registrato un marcato aumento diffuso e tutte le componenti il recupero della fiducia trovato anche le imprese adesso sono di quelle manifatturiere Cambiamo argomento in questa vicenda c’è solo una cosa che mi interessa è che sto approfondendo se c’è stata una limitazione al diritto di informazione cronaca così il capo della polizia Franco Gabrielli ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa pensasse della vicenda del figlio della vicepremier Matteo Salvini che ha fatto un giro su una moto d’acqua della polizia Milano Marittima II il capo della polizia la vicendaamplificata mi potrei portare decine di immagini di nostri mezzi che vengono utilizzati anche da ragazzini dice ed ha spiegato che si sta approfondendo ogni profilo riguardanti i poliziotti coinvolti e ritenzione sempre più alta donkong proseguono le proteste antigovernative oggi è stato indetto lo sciopero generale le proteste hanno spinto la città sull’orlo di una situazione molto pericolosa ma il governo ha deciso a garantire l’ordine pubblico al Lidl ex colonia britannica polizia lanciato lacrimogeni sugli attivisti 82 manifestanti sono stati arrestati le borse europee proseguono in forte calo con gli investitori che guardano continuare le minacce di nuovi dazi le proteste ad Hong Kong ancora essere in chiusura tensione India Pakistan dopo che il governo di New Delhi ha deciso di revocare lo statuto speciale del Cashmere la decisione scatena le proteste delle opposizioni che parlano di colpo di stato e metti un allarme l’intera India che nel fine settimana ha deciso l’evacuazione dei turisti per l’aria nel timore di attentati Islamabad accusa la revoca dello status Viola la risoluzione dell’ONU è il presidente delpakistana spaventa una guerra mentre l’India sposta contingenti militari verso il cashmere è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa