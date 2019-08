Ultime Notizie Roma del 05-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura una boato poi le fiamme notte di paura al Cairo in Egitto per un’esplosione davanti all’istituto oncologico che ha distrutto la facciata della provocando un cratere le vittime sono 20 feriti 47 tra cui 3 in gravi condizioni di vita hanno fatto evacuare 54 paziente dall’ospedale tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti tra cui anche quella di atto di terrorismo per Apriamo la lunga pagina dedicata la cronaca troppo attesa per questo Due medici sono stati aggrediti in due diversi episodi ieri al Policlinico Umberto Primo di Roma Sul posto sono intervenuti in entrambi i casi i carabinieri che hanno denunciato i due responsabili si tratta di un senza fissa dimora invalido di 36 anni e diundang sirene di Genzano a quanto ricostruito dai carabinieri due momenti diversi 2 annolamentato la Troppa attesa al pronto soccorso poi inveito aggredito i due medici tra cui una dottoressa ed è stata segregata picchiata e violentata per tre giorni e l’incubo vissuto da una ventottenne era un trentenne albanese con precedenti penali l’uomo irregolare sul territorio italiano con a carico un ammonimento del Questore di Perugia è stato rintracciato e arrestato dalla polizia la vittima degli abusi è riuscita a salvarsi lanciandosi dalle auto in corsa una volta in fuga è stata salvata dai passanti e guardie giurate in centro commerciale che l’hanno difesa Dal ritorno del suo aguzzino lutto nel mondo della televisione a meno di due settimane dalla morte di Andrea Camilleri un’altra perdita per la grande famiglia del commissario Montalbano è morto Alberto Sironi 79 anni regista storico dei film TV basati sui romanzi del celebre scrittore siciliano con lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista del commissario la vita professionale di Sironi era iniziato a Milano dove ti era formata la scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa