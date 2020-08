Ultime Notizie Roma del 05-08-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Due forti esplosioni a Beirut nella zona del Porto non causato ieri secondo un primo bilancio preliminare del Ministero della Salute almeno 27 vittime e 2500 feriti colpiti in maniera grave anche due militari italiani del contingente presente in Libano si cercano persone intrappolate sotto le macerie di un edificio di tre piani crollato il governatore della città Definisci l’accaduto come l’esplosione di Hiroshima secondo fonti della sicurezza l’esplosione potrebbero essere legate a materiali esplosivi confiscati via libera alle linee guida per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre commenta laAzzolina confermato il no all’obbligo della mascherina per i bimbi sotto i 6 anni in Lazio ingresso in due fasce 8:30 9:30 allarme dell’ONU con le scuole chiuse si rischia una catastrofe generazionale intanto tornano a salire i contatti 190 in un giorno i morti sono 5 a Genova Ponte San Giorgio viadotto tutto d’acciaio è aperto alle auto ai grandi tir aperto all’Italia all’Europa del nord ovest e la procura di Genova ha acquisito le due lettere di contestazione che l’ispettore Placido Migliorino ha inviato ad Aspi nelle quali si parla di un grave inadempimento per i cantieri sulla rete genovese e i termini di attuazione del cronoprogramma dei lavori delle spedizioni delle gallerie Liguri le missive erano state inviate ai magistrati dal ministero è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa