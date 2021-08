Ultime Notizie Roma del 05-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono piano Ferrigno primo piano sono 6596 positive ai test individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute invece 21 le vittime in un giorno il tasso di positività e del 3% in aumento rispetto al 2,3% di lunedì scorso sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva Intanto arrivano rassicurazioni In merito alla vaccinazione in gravidanza non è controindicata si legge nella circolare del Ministero della Salute qualora dopo valutazione medica si opti per rimandare la vaccinazione alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato il certificato di esenzione temporanea precisa il Ministero sottolineando che anche l’allattamento non è un appunto indicazione presto invece ferma al 3% Come dicevamo prima a livello nazionale il tasso di occupazione delle terapie Intensive da parte deiti aspetti da covid ma una regione La Puglia è cresciuta del 2 % rispetto al giorno precedente mentre Marche Sicilia e provincia autonoma di Bolzano vedono un calo del meno 1 % che tu la regione supera la soglia di saturazione del 10% indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni ma proprio su questo valore si trova la Sardegna Mentre le altre sono tutte sotto il 4% ed è iniziato il rush finale per le norme sul rimpasto il piano scuola Oggi sono in programma tra poco alle 11:30 la cabina di regia del premere Mario Draghi con i ministri che esperti in vista delle nuove misure per scuola e trasporti alle 16 invece previsto il Consiglio dei Ministri per riparare le nuove norme tipo ti obbligo di Green pass per il personale scolastico potrebbe questa la direzione che il governo avrebbe invocare per risolvere il nodo delle vaccinazioni a scuola e per consentire il rientro in presenza settembre dobbiamo argomento anche Let’s be High europol stanno collaborando con la polizia postale italiana nelle indagini per il massiccio attacco hacker che ha colpito la regione Lazio domenica scorsagli investigatori incrociando anche i dati forniti dall’estero e individuare eventuali similitudini con altri attacchi fatti in passato avvenuti in Italia e anche all’estero intanto l’assessore alla Sanità D’Amato precisa che tutti i dati relativi alle oltre 7 milioni di somministrazione di vaccini eseguite sono stati messi in sicurezza nessun dato dell’ anagrafe vaccinale regionale è stato sottratto com’è nessun altro dato sanitario nel Fascicolo Sanitario Elettronico e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa