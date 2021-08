Ultime Notizie Roma del 05-08-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio si parla di Green pass e del Piano scuola rush finale quest’oggi con nella cabina di regia questa mattina premier draghi e ministri e poi nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri l’orientamento sembra essere quello del Passo obbligatorio per il personale della scuola obbligo di Green passa anche per studenti universitari alla ripresa dell’anno accademico l’obbligo barra per i professori universitari come per tutto il personale scolastico maltempo sull’Italia forti temporali hanno creato danni e disagi in Lombardia soprattutto nella provincia di Lecco persone evacuate a causa dei rischi portati dalla piena del Torrente Varrone in Alto Adige che si monitorano i fiumi esondazione del Seveso e del Lura nel Milanese diplomati magistrali il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso con il quale si chiedeva l’idoneità del diploma magistraleper l’inserimento nelle graduatorie di esaurimento e ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF non rimanere a strada che quella del giudice del lavoro che abbiamo già intrapreso e continuiamo questo contenzioso giudice del lavoro e poi andremo in Europa in Europa che siamo andati con un reclamo collettivi 250 no no dovrebbe essere accolto come esco ti racconto quell’altro non generale per tutti i precari presentato sempre dalla contro la violazione da parte delle direttive comunitarie A questo punto ti aspettiamo una conferma di questo per non perdere la speranza rendere finalmente giustizia Chi è riconosciuto tenere un atteggiamento schizofrenico da parte non è che in Europa o ancora una volta in Cassazionea questa violazione dei diritti dei lavoratori della scuola italiana Sport olimpiadi di Tokyo Bottaro bronzo nelle karate oro per stanno nella marcia Paltrinieri bronzo nella 10 km Riza argento nella canoa l’Italia in finale nella 4% di atletica con il quarto tempo Stati Uniti eliminati questi ultimi successi è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa