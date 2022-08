Ultime Notizie Roma del 05-08-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il governo Vara il decreto aiuti B nuovi interventi per 17 miliardi proroga degli scontri su bollette benzina a rivalutazione delle pensioni e taglio del Cuneo più alto delle attese Ma anche risorse per La siccità aiuti per vestire tutele per i consumatori più vulnerabili un provvedimento di proporzioni straordinaria detto Mario Draghi la mia agenda è la credibilità centro-sinistra alle prese con il nodo alleanze dopo L’intesa con Calenda Letta si dice ottimista incontro con sinistra italiana e verdi la decisione entro due giorni centrodestra lavoro sulle bozze del programma elettorale Salvini da Lampedusa attorno a cavalcare il tema migranti meloni la lega avrà più il 25 settembre si voterà anche per le regionali in Sicilia Musumeci ha formalizzato così la chiusura anticipata della legislatura che consentirà di accorpare le elezioni regionali con le politiche parte la cacciaai candidati andiamo ora all’estero continuiamo a vedere le tensioni tra Pechino e i capelli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la linea mediana del Mediterraneo il secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala in risposta la visita del 2 agosto fai parte della Presidente della Camera Nancy pelosi in una nota Il Ministero della Difesa dell’isola definito le ultime No per come è provocatorio nelle ultime 24 ore si registrano 42976 nuovi casi covid e 161 morti con un tasso di positività al 17,8% rimane stabile al 16% la percentuale di posti occupati per covid nei reparti ordinari magari in 13 regioni o province autonome la rilevazione dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sui dati del 3 agosto il comitato di vigilanza sui rischi dei farmaci delle mie arrivata alla conclusione sulla base di un piccolo numero di casi segnalati che miocarditi e pericarditi possono verificarsi dopo la suail vaccino anticovid.gov.it prodotto da Novara confermando per occhi benefici dell’utilizzo dei vaccini anti covid autorizzati continuano a essere ampiamente superiori ai possibili effetti collaterali indesiderati Ed ora la cronaca è libero e avrebbe già lasciato l’Italia per dirigersi a Londra e ragazzino di 15 anni condannato in primo e secondo grado per aver ridotto in fin di vita a Novello la 26enne ferita con 23 coltellate mentre Faceva jogging nel marzo 2021 in un viottolo di campagna in località Marocco di Mogliano Veneto in provincia di Treviso a causarne la liberazione sarebbe stato un errore burocratico amministrativo sul quale ora anche la ministra della Giustizia Marta cartabia chiede di fare luce la Procura della Repubblica di Catanzaro aperto un’inchiesta sulla vicenda di Beauty la lavoratrice di 25 anni di origini nigeriane aggredita dal suo datore di lavoro titolare di un Lido ristorante a Soverato in provincia di Catanzaro perché aveva chiesto di essere pagata di titolare del locale Indagaper i reati di lesioni personali furto e minacce La giovane che ha ripreso e trasmesso la scena dell’aggressione non diretta Social si è presentata nella sede della compagnia di Soverato accompagnata dal suo avvocato Filomena per presentarmi denuncia il presunto aggressore e Nicola pirroncello 53 anni titolare del Mare Nostrum incensurato figlio di un carabiniere in pensione e quella vera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

